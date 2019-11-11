Путин членам правительства: гриппом заболел — самострел

Президент России Владимир Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа. Ее отсутствие глава государства предложил приравнять к «самострелу». Сам президент, по его словам, прививку от гриппа сделал.

Владимир Путин сделал прививку от гриппа, а также призвал членов правительства последовать его примеру. Отсутствие прививки президент предложил приравнять к «самострелу». https://t.co/oATeV4lZ8K pic.twitter.com/ZWI07BnKVT — Коммерсантъ (@kommersant) November 11, 2019

«Гриппом заболел — самострел. А как? Можно предотвратить — не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом»,— сказал господин Путин на встрече с членами правительства (цитата по ТАСС).

Президент во время доклада министра здравоохранения Вероники Скворцовой поинтересовался, входят ли члены правительства в группу риска наряду с работниками в сферах здравоохранения, образования и ЖКХ. «Как вы определите, Владимир Владимирович»,— ответила госпожа Скворцова. По мнению Владимира Путина, членов правительства нужно отнести к группе риска, так как они работают с людьми.

На встрече он спросил, кто уже сделал прививку. «Председатель правительства делал прививку? Не делал. А кто делал? А руководитель администрации (президента.— “Ъ”)? А кто из членов правительства сделал прививку? Раз, два, три. Три человека. Четыре, я тоже сделал»,— посчитал господин Путин. Он попросил министра здравоохранения организовать вакцинацию членов правительства.

Вероника Скворцова в разговоре с журналистами раскритиковала коллег за такую позицию. «По-видимому, министры рассчитывают на то, что иммунная прослойка за счет тех людей, которые привились, позволит им избежать гриппа. Я против такой позиции. Надо участвовать в создании этой иммунной прослойки»,— сказала госпожа Скворцова. Министр сказала, что все они могут привиться в Доме правительства в медицинском пункте.

Вице-премьер на вопрос, почему не привился, сказал: «Боюсь уколов». Вице-премьер Дмитрий Козак ответил, что не болеет: «К кому там зараза не пристает?»

Напомним, рекордный охват населения вакцинацией от гриппа и ОРВИ привел к снижению продаж российских аптечных сетей в сезон эпидемии.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Аптеки привили от гриппа».