Отставлять нельзя оставить

Фонд «Петербургская политика» изучил динамику ротации региональных и федеральных чиновников. По мнению исследователей, слишком частые замены губернаторов создают в обществе запрос на сходные перемены на федеральном уровне, где замены происходят значительно реже. Другие политологи отмечают, что региональная ротация и задумана как «витрина обновления элит», но запрос на обновление может еще вырасти к парламентским выборам 2021 года, усилив мотивацию новых отставок и перестановок.

Фонд «Петербургская политика» представил доклад, в котором проанализировал динамику ротации губернаторского корпуса с 2005 года. В докладе отмечается, что из губернаторов, находившихся на своих постах на момент вступления Владимира Путина в должность президента в 2012 году, сейчас при исполнении лишь 20. Согласно подсчетам фонда, с 2005 по 2010 год количество замен глав регионов не превышало 12 в год. Однако в 2010 году их случилось сразу 20. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов объясняет это так называемым медведевским призывом губернаторов. Следующая массовая ротация случилась в 2012 году, когда президентом снова стал Владимир Путин: должности снова потеряли 20 глав регионов. Впоследствии число отставок не превышало девяти в год. В 2017 и 2018 годах снова были заменены по 20 губернаторов, замены происходили двумя волнами — весной и осенью. Господин Виноградов называет это «технократическим призывом»: Кремль сделал ставку на молодых управленцев.

В 2019 году пока сменились восемь губернаторов.

Исследователи отмечают, что масштабная ротация в правительстве происходит только в годы президентских выборов. В остальное время интенсивность ротации существенно ниже, число замен не превышает пяти в год. В 2008 году их было десять, в 2012-м — 21, в 2018-м — 15. При этом в 2017 и в 2019 годах в отставку не ушел ни один федеральный чиновник.

Эксперты «Петербургской политики» напоминают о «многочисленных прогнозах» первых губернаторских отставок под выборы 2020 года уже в октябре. Авторы доклада считают, что не сбылись эти предсказания из-за проблем с подбором преемников старым губернаторам. Кроме того, эксперты отмечают, что замены могли быть перенесены на весну 2020 года в целях достижения лучшего имиджевого эффекта. В «Петербургской политике» предлагают и еще одно объяснение — «усталость» управленческой системы от слишком высоких темпов ротации: за последние три года она затронула более половины регионов России. По мнению политологов, это может грозить рисками снижения управленческой дисциплины, а также формирования в обществе запроса на изменения состава федерального правительства, где интенсивность ротации существенно ниже.

Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский считает, что прямой связи между ротацией губернаторского корпуса и запросом в обществе на ротацию федеральной власти нет. Наоборот, региональная ротация должна была стать «витриной обновления элит» и отвести внимание от федерального уровня. При этом господин Бадовский считает, что такой запрос на обновление формируется в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году, и в связи с этим у власти будет возникать все больше мотивов для отставок и перестановок. «Нельзя забывать, что уже в 2021–2022 годах может начаться процесс частичного возвращения на федеральный уровень некоторых из губернаторов нового призыва, которые отправлялись в регионы в 2016–2017 годах»,— напоминает политолог. По словам господина Бадовского, активная ротация губернаторов, к которой последние годы тяготеет Кремль, может замедлиться по естественным причинам: остается все меньше «старых глав», среди которых есть вполне сильные управленцы и «электорально конкурентоспособные фигуры».

Андрей Винокуров