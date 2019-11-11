Иран копит нефть на будущее

На фоне все большего давления санкций США на экономику Ирана власти страны объявили об открытии месторождения с геологическими запасами в 53 млрд баррелей нефти — потенциально крупнейшего в Иране и одного из самых больших в мире. Впрочем, перспективы его разработки крайне неопределенные — в условиях санкций Ирану невозможно будет привлечь для этого крупных иностранных инвесторов.

Президент Ирана Хасан Роухани объявил об открытии в стране нового необычайно крупного месторождения с геологическими запасами нефти в 53 млрд баррелей. Его слова со ссылкой на выступление на местном телевидении передает Platts. Как заявил Хасан Роухани, месторождение расположено в провинции Хузестан рядом с границей с Ираком, его площадь — 24 тыс. кв. км, толщина нефтенасыщенного пласта — 80 м. «Я сообщаю Белому дому, что, пока вы налагали санкции на продажу иранской нефти, рабочие и инженеры страны смогли открыть 53 млрд баррелей нефти (запасов)»,— заявил он. США вновь запретили продажу иранской нефти осенью 2018 года после своего выхода из ядерного соглашения, из-за этого добыча нефти в Иране за год упала на 40%.

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Господин Роухани, вероятно, имел в виду геологические запасы, поскольку для перевода их в категорию подтвержденных необходимо бурение значительного числа скважин. Даже в таком случае новое месторождение может стать крупнейшим в стране и войти в топ-10 самых больших месторождений мира. При геологических запасах в 7 млрд тонн нефти открытие будет превосходить Самотлор в России или Румайлу в Ираке. В 1999 году в той же провинции Хузестан было открыто месторождение Азадеган с геологическими запасами около 5 млрд тонн.

Сейчас основу иранской нефтедобычи составляют старые месторождения, разработка которых ведется уже более полувека: Ахваз, Марун, Гечсаран. Добыча на них снижается, поскольку в условиях санкций Иран не может полноценно использовать современные технологии повышения нефтеотдачи. Аналогичным образом Ирану крайне сложно привлекать инвестиции и в новые нефтяные проекты — так, Азадеган пока разрабатывается только в небольшой степени, хотя лицензию на северную часть месторождения получила китайская CNPC, а по южной части шли переговоры с Total.

С этой точки зрения заявления Тегерана о росте запасов нефти выглядят политически мотивированными, так как страна в нынешних условиях не может монетизировать эти запасы и просто накапливает их. Так, подтвержденные запасы нефти в Иране на 2018 год, по данным BP, оценивались в 155,6 млрд баррелей (9% от мировых), тогда как добыча — 4,1 млн баррелей в сутки (5% от мировой). Для сравнения: запасы России оцениваются в 106 млрд баррелей (6,1% от мировых), а добыча в 2018 году составила 11,2 млн баррелей в сутки (13,5% от мировой). В случае США соотношение еще более показательно — запасы составляют 61,2 млрд баррелей (3,5% от мировых), а добыча (с учетом конденсата) — 11 млн баррелей в сутки (13,2% от мировой).

Как отмечает Давид Рамин Джалилванд из OIES, в долгосрочной перспективе Иран «скорее будет бороться за то, чтобы остановить дальнейшее падение добычи нефти, нежели за реализацию полного потенциала своей ресурсной базы». В то же время аналитик полагает, что санкционные ограничения будут не так сильно влиять на потенциал добычи газа благодаря тому, что для этого сырья есть значительный рынок сбыта внутри страны. Иран — четвертый по величине рынок газа в мире после США, России и Китая с потреблением в 225 млрд кубометров в год.

Юрий Барсуков