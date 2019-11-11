«Газпром» поделится рассолом

«Газпром» и «ИСТ Эксплорейшн» готовят проект добычи лития на крупном Ковыктинском месторождении газа. Он может стать первым в России по производству этого металла, необходимого для выпуска аккумуляторов, из рассолов. Пока параметры проекта не определены, речь идет о проведении НИОКР. Однако преградами могут стать правовые ограничения, которые требуют корректировки закона о недрах, и ожидаемое в ближайшее время снижение цен на литий.

«Газпром» может начать добычу лития на Ковыктинском месторождении, которое является крупнейшим по запасам газа на востоке России, говорится в опубликованной Минпромторгом стратегии развития отрасли редких и редкоземельных металлов (РЗМ) на период до 2035 года. Согласно документу, проект запланирован на 2019–2025 годы. В «Газпроме» подтвердили “Ъ”, что возможность добычи лития прорабатывается, но «говорить о реализации проекта пока преждевременно». По данным Минпромторга, «в настоящее время выполняются НИОКР по технико-экономическому обоснованию добычи и переработки пластовых рассолов Ковыктинского месторождения с получением соединений лития и других полезных компонентов». Ковыктинское месторождение с запасами 2,5 трлн кубометров должно стать базой для поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» и сейчас находится в опытно-промышленной эксплуатации, его поэтапный запуск планируется на 2022–2025 годы.

Партнером «Газпрома» по проекту, говорится в стратегии, станет компания «ИСТ Эксплорейшн», доли в которой принадлежат немецкой Ellmas Internationale Handels GmbH (32%), Михаилу Комарову (32%), ООО «Биополикрафт» (33%), ООО «Квестор» (2%) и Павлу Масло (1%). По данным СПАРК, в качестве интеллектуальной собственности компания зарегистрировала «способ получения литиевого концентрата из литиеносных природных рассолов и его переработки». В компании не ответили на запрос “Ъ”.

В мире добыча литиевых рассолов ведется из солевых месторождений. Затем рассол упаривают, а концентрат перерабатывают, в итоге получая конечный продукт в виде карбоната лития. По данным US Geological Survey, 27% мировых запасов лития находятся под солончаком Салар-де-Атакама в Чили. Россия по запасам занимает третье место в мире (900 тыс. тонн, по оценкам АКРА), однако ни одно литиевое месторождение пока не разрабатывается. При этом ПАО ХМЗ, ООО «ТД "Халмек"», ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» ведут переработку литийсодержащей продукции на импортном сырье. Если проект «Газпрома» будет реализован, то он станет первым подобным в России. Его конкурентом может стать Иркутская нефтяная компания с проектом извлечения литийсодержащих продуктов из углеводородного сырья, реализацию которого, согласно стратегии РЗМ, планируется начать в 2022 году. В компании не ответили на запрос “Ъ”.

Однако на развитие сектора влияют как минимум два фактора. Во-первых, согласно закону «О недрах», владелец месторождения имеет право использовать добытое сырье только в соответствии с лицензией. Если в процессе геологоразведки был открыт новый вид попутного полезного ископаемого, которое не указано в лицензии, то компания не имеет на него никаких прав, говорится в стратегии о развитии РЗМ. В документе признается необходимость корректировки закона.

Во-вторых, с середины 2018 года цены на литий падают. Если в 2017 году 1 кг карбоната лития стоил в Азии более $20, то сейчас цена упала ниже $10. По словам руководителя отдела аналитических исследований Альфа-банка Бориса Красноженова, ожидается, что в ближайшие два-три года цены останутся на уровнях, близких к текущим. Это связано как с избытком предложения на мировом рынке, в том числе из-за роста поставок из Австралии, так и с недостаточно быстрым развитием рынка электромобилей.

Евгений Зайнуллин, Татьяна Дятел