Устроивший пожар на студии аниме в Японии признал вину

41-летний мужчина по имени Синдзи Аоба, который подозревается в поджоге студии аниме Kyoto Animation в Японии, признал свою вину, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники. Он заявил, что его действия были направлены именно на сотрудников студии.

«Я нацелился на Первую студию, где работает наибольшее количество людей (в компании). Я думал, что смогу ранить много людей»,— заявил японец.

Напомним, пожар на анимационной студии произошел 18 июля. Мужчина проник в здании вместе с горючей жидкостью и поджег ее. В результате нападения, по данным Kyodo, погибли 36 человек, еще 33 получили ранения. Сам японец также получил ожоги, его задержали на месте происшествия и затем арестовали. Во время допроса мужчина заявил, что устроил поджог, потому что мультипликаторы украли его произведение.