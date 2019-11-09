Юристы отредактируют геном

Государственная дума заказала исследование законодательного регулирования использования вспомогательных репродуктивных технологий (редактирования генома, клонирования и суррогатного материнства). Впрочем, сами эти понятия из описания закупки исчезли через день после ее публикации. Парламентарии уверены, что дорабатывать законодательство в этой области необходимо, генетики призывают наложить на эксперименты с геномом человека мораторий, а юристы предлагают наделить искусственно выращенные эмбрионы особым правовым статусом.

Закупка аппарата Госдумы на разработку экспертно-аналитического исследования под названием «Нормативно-правовое регулирование использования вспомогательных репродуктивных технологий» была опубликована в начале сентября. Стартовая цена составила 8,9 млн руб. Заявки подали Уральский государственный юридический университет, Приволжский федеральный университет, Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, Государственный университет управления и Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА). Победил МГЮА, снизивший цену до 3,9 млн руб.

В техзадании к закупке говорится, что законы о репродуктивных технологиях нуждаются в доработке. В частности, до сих пор не урегулирован ряд правовых отношений между медиками и пациентами.

Авторы исследования должны «разработать и обосновать предложения и рекомендации» по совершенствованию законодательства с условием, что «обе стороны и в первую очередь ребенок будут защищены».

Ученым предлагается изучить зарубежный правовой опыт и «возможности бесконфликтного развития нового поколения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)».

Примечательно, что в первой версии техзадания упомянутое «новое поколение ВРТ» было подробно расписано. Речь шла о «клонировании, криогенном воскрешении и суррогатном материнстве нового поколения» и их воздействии на человека «на государственном, семейном и личностном уровнях», а также о «редактировании генома и управления метаболизмом во время беременности для создания общества нового типа». Однако на следующий день после публикации эти слова из описания исчезли.

Несмотря на это, представители участников конкурса подтвердили “Ъ”, что собирались прорабатывать в исследовании вопросы, указанные в первой редакции, но только в части предложений по совершенствованию законодательства.

Интересно, что появление закупки совпало с обращением российских генетиков во главе с директором Медико-генетического центра имени академика Бочкова, главным внештатным генетиком Минздрава России Сергеем Куцевым к Минздраву об установлении моратория на редактирование человеческого генома.

Впрочем, автор закупки депутат от ЛДПР Максим Зайцев, рассказал “Ъ”, что она была сформирована после заседания фракции полгода назад, где обсуждали применение новых репродуктивных технологий, заявил “Ъ” сам господин Зайцев.

Впервые об успешном редактировании человеческого генома в прошлом году сообщил китайский ученый Хэ Цзянькуй. По его словам, в результате его экспериментов у родителей с ВИЧ родился ребенок, обладающий иммунитетом к этому заболеванию. Китайские власти и международная научная общественность осудили деятельность ученого. Кроме того, ученые, знакомые с результатами работы Хэ Цзянькуя, выразили сомнения в том, что ему удалось отредактировать геном человека.

В июне этого года журнал New Scientist опубликовал сообщение проректора Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Пирогова, заведующего лабораторией редактирования генома Национального исследовательского медицинского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Дениса Ребрикова о том, что его группа готова проводить подобные эксперименты и хочет получить разрешение российских властей на переход от лабораторных исследований генной инженерии эмбрионов человека к клинической практике и начать работу с супружескими парами, страдающими наследственной глухотой.

А в сентябре этого года агентство Bloomberg сообщило о том, что в конце июля прошла закрытая встреча господина Ребрикова с группой высокопоставленных российских ученых и чиновников, на которой обсуждался вопрос о том, стоит ли давать в России ход исследованиям по редактированию ДНК эмбрионов.

Как выяснил “Ъ”, возглавляет исследовательские работы по закупке Госдумы завкафедрой гражданского права МГЮА Елена Богданова.

По ее мнению, «необходимо принять единый закон, который должен определить основные понятия, а также регламентировать процедуры и манипуляции», связанные с развитием технологий.

Отвечая на вопрос “Ъ” о проблемах, которые могут появиться в исследовании, госпожа Богданова перечислила некоторые из них, отметив, что это предварительный вариант: часть вопросов находятся в доработке, в частности, допустимо ли редактировать геном эмбриона человека.

Сотрудники МГЮА предлагают определить правовой статус эмбриона in vitro (выращенного в пробирке и содержащегося там до 14 дней.— “Ъ”), который сейчас российским законодательством не определен. По мнению профессора Богдановой, «наделение эмбриона правоспособностью с момента зачатия повлечет запрет на проведение научных исследований в их отношении, недопустимость криоконсервации и осуществления преэмбриональных исследований, что негативно скажется на развитии науки».

В МГЮА считают, что оптимально рассматривать эмбрион in vitro как самостоятельный объект гражданских прав с особым правовым режимом, «разработать который еще предстоит».

При таком режиме эмбрион не будет являться ни субъектом, ни объектом права.

Кроме того, юристы предлагают изменить законодательство о суррогатном материнстве, поскольку оно позволяет матери «злоупотреблять правами», требуя повышения платы и отказывая потенциальным родителям в правах на ребенка. Также предлагается позволить применять репродуктивные технологии одиноким мужчинам.

Замдиректора по научной работе Исследовательского центра имени Кулакова Наталия Долгушина сообщила “Ъ”, что в учреждении были «удивлены» решением конкурсной комиссии назначить победителем конкурса МГЮА, поскольку центр, также подавший заявку, вместе с Российской ассоциацией репродукции человека (РАРЧ) уже давно разрабатывает обозначенные в техзадании вопросы.

По словам Натальи Долгушиной, Национальный центр работал над проблемой законодательного регулирования редактирования генома эмбриона и несколько месяцев назад направил свои предложения в Минобрнауки. «Мое личное мнение: пока редактировать геном человека можно только в научных целях и только на базе крупных научных центров после получения специального разрешения. Это серьезное дело, им нельзя позволить заниматься всем, в том числе частным центрам»,— считает профессор Долгушина. Она отметила, что окончательного решения властей по этому вопросу пока нет, но, по мнению эксперта, в целом и научное сообщество, и законодатели предлагаемые изменения поддерживают.

Вопрос применения новых репродуктивных технологий, таких как редактирование генома и клонирование, необходимо обсуждать на законодательном уровне, заявил “Ъ” зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР): «Наука не стоит на месте и некоторые страны, такие как Китай, этим вопросом занимаются. Необходимо проводить исследования хотя бы на теоретическом уровне, потому что сегодня это действительно важная история для развития человечества».

Первый зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко (ЕР) сказал “Ъ”, что поправки в законодательство о прорывных репродуктивных технологиях необходимы и на национальном, и на международном уровне: «Все законодательство в этой области должно быть направлено на предотвращение преднамеренного нанесения вреда человеку. Это должно быть отрегулировано и поставлено на контроль, но так, чтобы мы не остановили эволюцию». Он добавил, что «опережающая экспертная оценка позволит депутатам Госдумы понять, что происходит в научной области, и заняться вопросами правового регулирования».

Один из авторов законопроекта о суррогатном материнстве, член комитета Совета федерации по соцполитике Татьяна Кусайко сообщила “Ъ”, что применяемые в России репродуктивные технологии часто вызывают некоторые вопросы и должны более тщательно регулироваться. Применение в России новых технологий сенатор комментировать не стала, подчеркнув, что «в настоящее время они вызывают вопросы больше этические, чем законодательные».

Закончить исследование эксперты МГЮА должны до конца ноября.

Кира Дюрягина, Никита Прокшин