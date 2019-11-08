Советник Белого дома опроверг информацию о соглашении между США и КНР об отмене пошлин

Между США и Китаем не было достигнуто каких-либо договоренностей о снижении или отмене тарифов по торговле, сообщил торговый советник Белого дома Питер Наварро. Накануне Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных пошлин.

«В настоящее время нет соглашения об отмене каких-либо существующих тарифов в качестве условия сделки первого этапа»,— сообщил господин Наварро в эфире программы Lou Dobbs Tonight, выходящей на CNN (цитата по Fox Business). По его словам, единственный, кто может принять подобное решение,— президент США Дональд Трамп.

Напомним, с 1 сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составили 30%. Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, вторую часть дополнительных пошлин 5% Пекин должен ввести 15 декабря.

В середине октября США и Китай заявили о торговом перемирии. В Вашингтоне заявили, что могут воздержаться от следующего повышения пошлин, не снижая действующие, Пекин пообещал вдвое увеличить покупки в США сои и другого продовольствия.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «США и Китай договорились договориться».