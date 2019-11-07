США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций

Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну. «Торговая война началась с введения дополнительных пошлин и должна закончиться их отменой»,— цитирует Reuters представителя Министерства торговли Китая Гао Фэна.

Господин Фэн отметил, что обе стороны должны отменить пошлины одновременно, а объемы товаров, освобождаемых от дополнительного налогообложения, должны быть пропорциональными. При этом он не уточнил, когда именно страны рассчитывают снять пошлины с первой порции товаров и каков будет их объем.

На фоне этой новости наблюдается подъем на большинстве рынков развитых и развивающихся стран. Так, свои рекорды обновили индексы S&P 500, Dow Jones и ММВБ.

Об историческом рекорде ММВБ читайте в материале “Ъ” «3000 по Московской бирже».

О переговорах США и КНР — в публикации “Ъ” «Разведка соей».

Кирилл Сарханянц