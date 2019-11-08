Власти Кипра намерены проверить около 2 тысяч «золотых паспортов»

Власти Кипра не исключают продления перечня черного списка владельцев «золотых паспортов» страны, сообщил глава МВД республики Константинос Петридис. Как передает его слова местное издание Philnews, аудиторам предстоит проверить еще около 2 тыс. иностранных инвесторов и членов их семей, получивших гражданство Кипра до 2018 года.

Как заявил господин Петридис, в отношении некоторых фигурантов власти уже начали сбор информации, по другим — пока запросили необходимые сведения. Министр не стал уточнять, какие именно сведения были запрошены. Он отметил, что не рассчитывает на быстрый отзыв гражданства у тех, кто попал в черный список. «Немедленное аннулирование — непростое дело»,— цитирует его слова Cyprus Mail.

Напомним, 6 ноября правительство Кипра приняло решение аннулировать гражданство 26 человек, которые получили его в рамках программы «Гражданство за инвестиции». По данным местных СМИ, «золотых паспортов» лишились девять граждан России, один малайзиец, два кенийца, пять китайцев, один иранец и восемь камбоджийцев. Имена лиц, которые лишились кипрских паспортов, не называются.

За день до этого президент Кипра Никос Анастасиадис пообещал в рамках проверки программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции отобрать гражданство у тех лиц, кто получил его по ошибке. Таких случаев, по его словам, немного, но один из них относится к находящемуся в международном розыске малайзийскому финансисту Джо Лоу, обвиняемому в выводе миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда.

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