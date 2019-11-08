В аптеках заметили косметические сокращения

За девять месяцев 2019 года в фармацевтической рознице упали продажи не только препаратов, но и нелекарственного сегмента. Так, объем реализации косметики впервые с 2015 года сократился на 0,3% — до 138,2 млн упаковок. Это минимальный показатель за последние четыре года. Падение связано со снижением доходов потребителей, а также нежеланием сетей уменьшать наценку на косметику, что помогло бы им возместить потери при продаже лекарств.

С января по сентябрь 2019 года продажи лечебной косметики в аптеках упали на 4,9%, до 138,2 млн упаковок, подсчитали в DSM Group. По данным аналитической компании, это самый низкий показатель с 2015 года, когда объем реализации косметики за девять месяцев составлял 138,5 млн упаковок. В денежном выражении с января по сентябрь 2019 года продажи этой продукции упали на 0,3% — до 33,4 млрд руб.

Падение продаж наблюдается по всем основным брендам лечебной косметики. Так, объем реализации марок Librederm и «Лошадиная сила» российской компании «Зелдис» сократился на 15,7% и 5,6% соответственно. Продажи Vichy французской L’Oreal упали на 5,9%. Рост продемонстрировала только продукция La-Roche-Posay, также выпускаемая L’Oreal,— на 5,2%. В DSM объясняют это стратегией производителя по продвижению бренда через косметологов, которые стали рекомендовать его пациентам.

Впрочем, представители фармрозницы утверждают, что продажи косметики в их аптеках за отчетный период выросли. Так, объем реализации лечебной косметики сети «Ригла» в денежном выражении вырос на 16%, сообщил ее гендиректор Александр Филиппов. При этом продажи косметики под собственными торговыми марками увеличились на 24%. В ГК «Эркафарм» сообщили, что продажи косметики за девять месяцев выросли на 5% в денежном и на 3% в натуральном выражении. Наибольший рост зафиксирован в Москве — 19% и 16% соответственно, пояснили в компании. Там также добавили, что доля косметики в общем объеме продаж составляет более 4%, рост продаж традиционно приходится на март и декабрь. В аптечной сети «36,6» динамика роста продаж составила 0,07% в денежном и 0,14% в натуральном выражении.

В региональных аптечных сетях также фиксируют рост продаж косметики, но признают, что добиться этого удалось за счет изменения ассортимента. «Видя, что покупательская способность падает, мы заменили премиальную продукцию на экономсегмент»,— рассказывает СЕО воронежской сети «Фармия» Роман Кубанев. Таким образом падения реализации этой категории удалось избежать, ее доля в общих продажах сети выросла за год примерно на 10%, уточнил господин Кубанев.

По данным DSM, доля всего нелекарственного ассортимента, куда входит косметика, в продажах аптек составляет около 20%, из них 23,2% приходится на БАДы, 17,6% —на косметику. По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, потребители пока что не воспринимают аптеки как канал продаж косметики. Но, если бы сети уделяли этой категории товаров большее внимание и стремились привлечь покупателя, снижая, например, наценку, то таким образом они смогли бы возместить потери при продажах лекарств, считает господин Шуляк. Вместо этого, стремясь увеличить продажи лекарств, за последние три года представители фармрозницы снизили наценку на препараты на 6,1%, до 24,2%, тогда как на косметику она практически не изменилась и составляет 40,5%.

Наценка на нелекарственный сегмент, в отличие от препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, никак не ограничена, и за счет этого сети пытаются зарабатывать, поясняет директор IQVIA в России и СНГ Николай Демидов. В то же время фармрозница конкурирует с супермаркетами, где аналогичную нелечебную продукцию можно приобрести дешевле, отмечает господин Демидов.

Мария Котова