Госдума хватается за таблетки

Аптечный рынок ожидает серьезные изменения. Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора.

Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек. В распоряжении “Ъ” оказалась копия новой версии технического задания подгруппы межфракционной группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств. Из документа следует, что депутаты намерены изменить условия получения прибыли аптек, которая сейчас зависит от наценки на лекарства. Как пояснила “Ъ” руководитель подгруппы депутат Елена Панина, речь идет о введении фиксированной наценки. По ее словам, это позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости. Она отметила, что четкие критерии будут определены совместно с представителями отрасли. По словам источника “Ъ”, знакомого с работой подгруппы, речь может идти о единой наценке на группы препаратов с одним международным непатентованным наименованием (МНН) и формой выпуска. Это позволит избежать приоритетной продажи дорогостоящих препаратов с высокой наценкой для получения наибольшей прибыли.

Документ предусматривает ограничения и маркетинговых бонусов от производителей по аналогии с торговыми сетями. Но окончательный порог будет определен не раньше осени, отмечает собеседник “Ъ”. Как ранее пояснял заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков, аптечные сети часто вынуждают производителей заключать маркетинговые договоры, иначе они могут отказать в реализации товара. Помимо этого, депутаты намерены ввести законодательный запрет на эксклюзивные маркетинговые договоры, предусматривающие продажу только одного препарата в рамках одной группы МНН. Схожие ограничения запланированы и для дистрибуторов, которым могут запретить эксклюзивную поставку какого-либо препарата.

Впрочем, депутаты решили дать некоторые поблажки фармритейлерам. В новой версии техзадания снижены ограничения по максимально допустимой доле на рынке одной аптечной сети. Так, предполагается запретить осуществление деятельности в случае, если в субъекте РФ доля компании превышает 35%, а в стране — 15%, а не 10% и 3% соответственно, как предполагалось в первоначальной версии техзадания, разработанной весной 2019 года. Таким образом, в федеральном масштабе ограничения коснутся только аптечного союза АСНА, объединяющего более 8 тыс. аптек. По данным DSM Group, в первом квартале 2019 года его доля на российском рынке фармацевтической розницы составила 13%. В АСНА заявили “Ъ”, что в курсе готовящихся изменений и «готовы к ним». Доли ближайших конкурентов АСНА — «Риглы», «Эркафарм» и «36,6» — составили 6,1%, 4,8% и 3,9% соответственно. Ранее планировалось предусмотреть исключения по ограничению доли для малочисленных территорий, где может быть одна аптека с долей 100%. По словам Елены Паниной, эти исключения возможны.

Более мягкие ограничения предусмотрены и для фармдистрибуторов. Так, если ранее предполагалось ограничить их доли в субъекте РФ и стране в целом до 15% и 5% соответственно, то теперь — до 35% и 20%. По итогам первого квартала 2019 года доли крупнейших фармдистрибуторов в России — «Пульса», «Протека» и «Катрена» — составили 15,1%, 15% и 14,7%.

Депутаты также намерены обязать аптеки предоставлять не менее 50% витринной площади российским лекарствам, а их сотрудников информировать покупателей о наличии дешевых аналогов. Как пояснял “Ъ” первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев, инициативы подгруппы направлены на ограничение монополизма сетей. Опрошенные “Ъ” участники рынка воздержались от официальных комментариев.

Мария Котова