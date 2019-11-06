Эрдоган и Трамп подтвердили встречу 13 ноября

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщает Reuters со ссылкой на турецкую сторону. В ходе разговора они подтвердили предстоящую встречу. Она состоится 13 ноября, господина Эрдогана в Вашингтон пригласил господин Трамп.

Также два лидера обменялись мнениями по поводу двусторонних отношений. Президенты Турции и США обсудили региональную тематику.

Ранее по отношениям США с Турцией нанесен серьезный удар. Палата представителей американского Конгресса признала геноцидом убийство армян в Османской империи, а также одобрила резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против Анкары за операцию в Сирии и покупку российских систем С-400. Новые ограничительные меры могут затронуть Реджепа Тайипа Эрдогана.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Турции припомнили и курдов, и армян».