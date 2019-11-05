Новый «Терминатор» не дотянулся до молодой аудитории

Новый «Терминатор» провалился в прокате. Перезапуск культовой серии за выходные собрал в России чуть больше 300 млн руб. и уступил первое место в кассовом рейтинге мультфильму «Семейка Аддамс». Возвращение Сары Конор и киборга в исполнении актера Арнольда Шварценеггера не смогло привлечь и американских зрителей. В США за уик-энд «Терминатор» заработал $30 млн при бюджете в $185 млн. По данным СМИ, еще примерно $100 млн потратили на маркетинг. Аналитики также предсказали фильму стомиллионные убытки.

Причинами провала стали неоправданно большой бюджет и устаревшая история, считает гендиректор российского офиса Comscore Роман Исаев: «Несмотря на всенародную любовь к Арнольду Шварценеггеру, к “Терминатору”, как к бренду, интересы аудитории сменились. Зритель, для которого этот фильм важен, на котором он вырос, уже слишком взрослый.

Новая часть не смогла зацепить молодую аудиторию, которая как раз и сделала бы хорошую кассу картине.

Франшизу надо было оставить в том состоянии, в котором она пребывала до настоящего момента, потому что очень больно и страшно смотреть на лица Линды Хэмилтон и Арнольда Шварценеггера с плакатов. Это как ходить на дискотеку 80-х и видеть любимых кумиров, которым сейчас по 70 лет, но которые пытаются все также скакать, однако жизнь никого не щадит. Это не Marvel, где можно заменять одного актера на другого. Иначе это будет просто какая-то унылая поделка. Даже Бонда можно заменить, но не “Терминатора”».

Создатели франшизы, по сути, попытались переснять оригинальные фильмы, но с современными блокбастерами им конкурировать сложно, отмечает президент кинокомпании Czar Pictures Александр Изотов. Авторам нужно было подавать и продвигать картину иначе. «Провал был достаточно предсказуем. Предыдущая серия была слабой. Вызовы времени требуют от создателей чего-то другого. Первые две части фильма показывали что-то новое и необычное. В последнем фильме я этого не увидел. Не было экзистенциального терминатора, который доживает свои тяжелые дни, как в свое время Хью Джекман в роли Логана — он очень круто выстрелил, гораздо лучше, чем в предыдущих фильмах про “Россомаху”. Надо было как-то правильно закончить “Терминатора”, в новом духе, но не в жизнеутверждающем, а в таком драматичном, как большой экшн, который стоит огромных денег и который не сравнится с марвелловскими комиксами»,— говорит Изотов.

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Продюсировал нового «Терминатора» режиссер оригинальных фильмов Джеймс Кэмерон. Сам он рассказывал СМИ, что ни разу не был на съемочной площадке и не встречался с большинством актеров.