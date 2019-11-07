В 2020 году новый налог на имущество начислят более 300 торговым и бизнес-центрам Урала

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил перечень объектов недвижимости, которые в 2020 году будут платить налог на имущество организаций по кадастровой стоимости. В него вошло 347 торговых центров и бизнес-центров, в том числе 32 новых объекта. Решение было принято на заседании регионального правительства.

Ранее депутаты екатеринбургской думы направили обращение к господину Куйвашеву с просьбой установить налоговую ставку на недвижимость организаций – 0,15%. Сейчас ставка налога составляет 2%. Депутаты и бизнес сообщество уверены, что установление 2% ставки нанесет «большой удар по бизнесу и задушит его».

В Свердловской области переход на кадастровую систему оценки имущества запланирован с 1 января 2020 года.

Подробнее об обращении депутатов думы Екатеринбурга к региональным властям — в материале “Ъ-Урал” «Кадастр вступает в права»