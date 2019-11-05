Иран анонсировал новое сокращение обязательств по ядерной сделке

Иран 6 ноября проведет очередной этап сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил президент страны Хасан Роухани. За два месяца Иран уже нарастил производство урана в 10 раз — с 450 г до 5 тыс. г в день.

«Иран начнет завтра четвертый этап сокращения обязательств по СВПД»,— сказал глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Роухани отметил, что действия Ирана носят обратимый характер. По его словам, на четвертом этапе Иран подаст газ в 1044 центрифуги на ядерном объекте в Фордо.

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Совместный всеобъемлющий план действий по сокращению ядерной программы Ирана подписали лидеры Великобритании, Германии, Китая, России, США, Франции и Ирана в 2015 году. По документу ряд стран сняли санкции, Иран сократил ядерную программу. В 2018 году США снова ввели санкции. В 2019 году Иран начал отказываться от обязательств по сделке.

О требованиях Ирана к ЕС — в материале “Ъ” «Тегеран меняет уран на нефть».