«Мемориал» оштрафовали за отсутствие в соцсетях маркировки иноагента

Председателя совета правозащитного центра «Мемориал» (ПЦ «Мемпориал») Александра Черкасова оштрафовали на 100 тыс. руб. за отсутствие на странице ингушского представительства организации в Facebook маркировки иностранного агента. 1 ноября организацию за это же оштрафовали на 300 тыс. руб. Сегодня, 6 ноября, суд также признал нарушения в Twitter международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» (Международный «Мемориал»).

Судья Тверского районного суда Москвы Алексей Криворучко посчитал, что «Мемориал», не делая маркировку в Facebook и Twitter, нарушил ч. 2 ст. 19.34 КоАП (издание НКО из перечня иностранных агентов, материалов без указания на то, что они изданы таким НКО). 1 ноября аналогичное решение было принято относительно ПЦ «Мемориал», организацию оштрафовали на 300 тыс. руб.

Господин Черкасов с решением не согласен. «Не будем вдаваться в подробности, как это следовало бы называть — просто "халтурой" или "должностным подлогом". Но даже если руководствоваться законодательством о так называемых иностранных агентах, этот протокол следовало бы отослать назад, оставив без рассмотрения по существу»,— приводит его слова пресс-служба «Мемориала».

Сегодня также было принято решение оштрафовать Международный «Мемориал» на 300 тыс. руб. за отсутствие маркировки в Twitter организации.

Как сообщается на сайте «Мемориала», Роскомнадзор выписал еще четыре протокола (два на юрлицо, два на председателя правления) за отсутствие маркировки иноагента на сайте, посвященном событиям 1968 года и на странице этого сайта в социальной сети «ВКонтакте». В общей сложности «Мемориалу» выписали 14 протоколов.

В конце октября полиция проводила обыски в квартире и офисе руководителя пермского отделения организации Роберта Латыпова в рамках уголовного дела по факту вырубки лесных насаждений. Так правоохранительные и надзорные органы квалифицировали уборку заброшенного кладбища волонтерами.

Подробнее об обысках — в материале “Ъ” «В «Мемориале» искали орудия преступления».