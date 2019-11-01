«Мемориал» оштрафовали на 300 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

Тверской районный суд Москвы назначил правозащитному центру «Мемориал» штраф 300 тыс. руб. за то, что на странице ингушского представительства организации в Facebook не было маркировки «иностранного агента». «Мемориал» намерен обжаловать это решение, сообщается на сайте организации.

Минюст России включил правозащитный центр «Мемориал» в «реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», 21 июля 2014 года. Центр обжаловал это решение во всех инстанциях, но это не дало результата. Жалоба по делу ожидает рассмотрения в Европейском суде по правам человека.

Штраф выписан по ч. 2 ст.19.34 КоАП (издание некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, материалов и/или их распространение, в том числе через средства массовой информации и/или с использованием сети Интернет, без указания на то, что эти материалы изданы и/или распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента). В заявлении правозащитников говорится, что «обязанность для НКО, получающих финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве “иностранного агента”, является унизительной».

Накануне полиция провела обыски в квартире и офисе руководителя пермского отделения общества «Мемориал» Роберта Латыпова в рамках уголовного дела по факту незаконной вырубки лесных насаждений. Так полицейские и прокуратура квалифицировали действия волонтеров, пытавшихся расчистить территорию заброшенного кладбища, на котором похоронены жертвы политических репрессий.

Подробности — в публикации “Ъ” «В ''Мемориале'' искали орудия преступления».