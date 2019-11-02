Госдолг США превысил рекордные $23 трлн

По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн.

В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.

Напомним, за время президентства Дональда Трампа, который во время своей избирательной кампании пообещал «избавить» США от госдолга в течение восьми лет, долг США вырос более чем на $2 трлн. Уровень госдолга начал выравниваться в начале срока господина Трампа, однако вновь стал расти в 2018 году. К концу 2018 года он составлял $21,9 трлн.

В августе 2019 года демократы и республиканцы все-таки пришли к соглашению об увеличении лимита заимствований бюджета США. Согласно прогнозам, суммарный дефицит американского бюджета в ближайшие десять лет составит $12,2 трлн. На этом фоне объем государственного долга вырастет с 79% ВВП до 95% в 2029 году.

О бюджетной политике США — в материале “Ъ” «Американский госдолг стремится к ВВП».