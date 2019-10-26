Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина. Ранее прогнозировалось, что дефицит бюджета превысит $1 млрд в 2020 году. В этом году дефицит бюджета увеличился на $205 млрд и составил 4,6% ВВП.

Несмотря на показатель, в целом Минфин США позитивно оценил результаты экономической политики администрации Дональда Трампа. Глава Минфина отмечает, что уровень безработицы в США достиг исторического за последние 50 лет минимума, а налоговые поступления в бюджет увеличились.

Напомним, в августе 2019 года демократы и республиканцы все-таки пришли к соглашению об увеличении лимита заимствований бюджета США. Согласно прогнозам, суммарный дефицит американского бюджета в ближайшие десять лет составит $12,2 трлн. На этом фоне объем государственного долга вырастет с 79% ВВП до 95% в 2029 году.

О бюджетной политике США — в материале “Ъ” «Американский госдолг стремится к ВВП».