Против краснодарского журналиста Александра Савельева возбудили уголовное дело об участии в деятельности запрещенной организации

В Краснодаре местный житель подозревается в осуществлении деятельности запрещенной на территории Российской Федерации иностранной неправительственной организации, сообщает пресс-служба СКР по краю. Как говорится в пресс-релизе ведомства, следственный отдел по Центральному округу города Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Он подозревается в осуществлении деятельности запрещенной на территории Российской Федерации иностранной неправительственной организации (ст.284.1 УК РФ).

По данным Ъ-Кубань, речь идет о журналисте Александре Савельеве, который одновременно пишет для нескольких изданий. По данным следствия, в период с марта 2018 года по настоящее время подозреваемый участвовал в иностранной неправительственной организации, деятельность которой признанна нежелательной на территории Российской Федерации. За данные действия он неоднократно привлекался к административной ответственности. Кроме того, фигурант в апреле и июне 2019 года, являясь участником данной запрещенной организации, разместил в открытом доступе в своем аккаунте одной из социальных сетей сведения о данном общественном объединении.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в том числе, обысковые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и обнаружение предметов и документов, имеющих значение для следствия. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в СКР.

По словам адвоката подозреваемого Алексея Аванесяна, господин Савельев не был задержан, его допросил следователь, после чего журналиста отпустили. «В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится о двух административных делах, однако было только одно, откуда появилось второе, неизвестно», - сказал адвокат.

Руководитель Эковахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха рассказал Ъ-Кубань, что он находился вместе с Александром Савельевым в гостях у друзей, именно туда приехали сотрудники правоохранительных органов и забрали его. «Провели обыск, забрали ноутбук и два жестких диска, при этом ко мне применили силу», - сообщил господин Рудомаха.

Также собеседники Ъ-Кубань пояснили, что под «запрещенной на территории Российской Федерации иностранной неправительственной организацией» подразумевается «Открытая Россия». По словам адвоката, в постановлении сказано, что интернет-издание МБХ Медиа, в котором периодически печатался его подзащитный, связано с этой организацией.

Елена Рыжкова