Рынок смартфонов нащупал рост

После двух лет стагнации рынок смартфонов вернулся к росту, пусть пока и не слишком уверенному. Согласно отчету аналитической компании Canalys, в третьем квартале в мире было продано 352,4 млн смартфонов, что на 1% больше, чем годом ранее.

Производителям смартфонов наконец удалось нарастить продажи. Третий квартал 2019 года стал первым за последние два года, в котором была зафиксирована положительная динамика общемировых продаж, пусть и всего на 1%. Согласно отчету Canalys, за отчетный период поставки мобильных устройств достигли 352,4 млн штук.

И пока Китай и США ведут торговую войну, которая бьет по продажам национальных лидеров на рынке смартфонов, ситуацией успешно пользуется Samsung.

Несмотря на крайне негативную отчетность, опубликованную Samsung Electronics в четверг (чистая прибыль компании обвалилась по итогам третьего квартала на 52%), продажи смартфонов корейского производителя продолжают расти. За отчетный период, по данным Canalys, Samsung удалось продать 78,9 млн смартфонов, что на 11% больше чем годом ранее. Как отмечается в докладе, достичь этого компании удалось за счет удачной смены линейки Galaxy J-серии на новые устройства серии А, а также расширения флагманского ряда — начиная от выхода Galaxy S10 в феврале и заканчивая недавним запуском продаж Galaxy Note 10. В результате за год рыночная доля компании выросла с 20,4% до 22,4%. Впрочем, по сравнению со вторым кварталом этого года его доля на мировом рынке сократилась на 0,8%, а виновник этого — Huawei.

Китайский производитель, после введения американскими властями санкций в отношении компании, переориентировался на внутренний рынок. Еще во втором квартале Huawei демонстрировала удивительный рост продаж в Китае — на 31% по сравнению с 2018 годом. И это на фоне падающего в течение двух с лишним лет китайского рынка. В третьем квартале показатели Huawei еще более впечатляющие — плюс 66% по сравнению с прошлым годом.

К тому же после проблемного второго квартала компания сумела нарастить продажи и на многих зарубежных рынках. В результате китайский производитель увеличил поставки своих устройств на 29% — до 66,8 млн. Это позволило Huawei значительно оторваться от Apple по показателю рыночной доли. У китайской компании она теперь равна 19% (+4,1% по сравнению с третьим кварталом 2018 года).

У американской же корпорации дела идут просто не так плохо, как ранее: двузначные показатели падения продаж сменились на однозначные. Если, например, в предыдущем квартале продажи iPhone снизились на 13% в годовом эквиваленте, то по итогам третьего квартала — на 7%, с 46,9 млн до 43,5 млн устройств. А рыночная доля компании из Купертино теперь составляет всего 12,3%.

Кирилл Сарханянц