Депутаты перебирают марки

Группа депутатов Госдумы предупредила премьера Дмитрия Медведева, что введение маркировки товаров грозит ростом цен, инфляцией и может привести к уходу с рынка средних и малых производителей. Оператор системы — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Минпромторг уверяют, что рисков нет, мнения участников рынка расходятся.

Группа депутатов Госдумы во главе с Анатолием Грешневиковым в конце сентября обратилась к премьеру Дмитрию Медведеву по поводу целесообразности внедрения маркировки потребительских товаров. Копия документа есть у “Ъ”, под ним подписалось 14 депутатов от КПРФ и «Справедливой России».

Оператор проекта маркировки — ЦРПТ (учрежден «Ростехом», ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» Алишера Усманова и «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого). Маркировка обязательна для шуб, обуви и табачной продукции, идут пилотные проекты по маркировке лекарств и молочной продукции. К 2024 году система должна охватить все товары.

Депутаты пишут, что «форсированное и тотальное введение маркировки в ее нынешнем виде вызывает серьезное беспокойство». В числе рисков они называют перенос издержек предприятий на потребителя, а также возможный уход с рынка малых и средних предприятий и ухудшение конкурентного положения экспортеров.

Депутаты просят разъяснить, проводился ли анализ целесообразности введения маркировки по каждой группе продуктов, и оценить ожидаемый положительный эффект.

Аналогичные письма направлены в Минэкономики, Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Представитель премьера Олег Осипов отказался от комментариев, помощник Анатолия Грешневикова заявил, что депутат недоступен для звонков.

В Минпромторге считают обвинения депутатов беспочвенными. Замминистра Виктор Евтухов заверил “Ъ”, что маркировка позволит добросовестным игрокам повысить прозрачность взаимодействия с контрагентами, усовершенствовать логистические схемы, оптимизировать издержки, связанные с учетом продукции, а также нарастить долю рынка благодаря снижению доли незаконного оборота.

В Минэкономики не ответили "Ъ". В ФАС сообщили, что указанное письмо в службу пока не поступало. Создание системы маркировки, в том числе вопросы, озвученные в запросе, обсуждались на совещаниях в аппарате правительства, дальнейшее развитие системы будет определяться таким же образом по итогам обсуждения с профильными органами власти, заявили там.

Мнения промышленников разделились. Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков указывает, что на рынке минеральных вод нарушения есть в форме товаров-имитаторов, а не контрафакта, а общая доля «проблемной воды» не превышает 1%. Но гендиректор «Холдинг Аква» (бренды «Ессентуки» №4 и №17, «Нарзан») Сергей Лобанов возражает, что на рынке кавказских минеральных вод по-прежнему сохраняется «сложная ситуация» в части контрафакта и фальсификата и маркировка может стать одним из механизмов борьбы. В то же время, добавляет он, в рамках проекта важно определить финансовую нагрузку, продумать вопрос субсидирования покупки оборудования и стоимости штрих-кодов.

В PepsiCo (марки «Домик в деревне», «Веселый молочник») существенных преимуществ от маркировки не видят: «Ни мы, ни наши коллеги по отрасли не сталкивались с подделками товарных знаков, молочной продукции и т. д.». Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов оценивает дополнительную нагрузку на отрасль в 45 млрд руб. только в первый год. Рассчитать инвестиции на маркировку пока сложно, но в долгосрочной перспективе она принесет выгоду, возражает директор по маркетингу «Курское молоко» (бренды «Вкусберри», «Белая слобода» и др.) Олег Павлов.

По его словам, пилот показал, что компания теперь может проследить весь путь молока, а в перспективе будет возможность получать информацию от покупателей, исследовать рынок и пр.

Опасения молочников могут объясняться в том числе тем, что их продукция с 1 ноября также должна попасть под действие электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе Россельхознадзора «Меркурий». Бизнес неоднократно предупреждал, что ситуация грозит отрасли двойным контролем, а работать в двух системах будет невозможно (см. “Ъ” от 30 июля). В Минсельхозе подчеркнули, что «вопрос о целесообразности маркировки решает правительство». В Россельхознадзоре отказались комментировать чужой проект.

Система маркировки нужна фармацевтической отрасли, и крупные производители лекарств идею концептуально поддерживают, не устраивает процесс реализации, говорит заместитель гендиректора STADA CIS Иван Глушков: «В ходе эксперимента по маркировке лекарств система не работала под промышленной нагрузкой и до сих пор в ее работе есть много нерешенных вопросов». Но руководитель рабочей группы по маркировке и прослеживаемости товаров АКОРТ Анна Орлова утверждает, что результаты проектов по маркировке, которые запущены, например, в лекарствах и обуви, показывают, что предложенные принципы маркировки хорошо встраиваются в бизнес-процессы рынка: «Важно, что в каждом из направлений обязательно присутствуют переходные периоды, которые позволяют даже после пилотной отработки плавно и без стресса для отрасли начать работать в системе».

В ЦРПТ напоминают, что вкладывают в систему маркировки 220 млрд руб. При этом, заверяют там, ни в одной из отраслей, где маркировка внедрена, «не было ни роста цен, ни снижения ассортимента, не зафиксировано проблем как крупного, так и малого, и среднего бизнеса». «Такими прогнозами пугают население и государство различные организации, не готовые обеляться,— утверждают в ЦРПТ.— Зачастую различные отраслевые организации озвучивают оценки затрат, которые, как им кажется, должны понести компании при внедрении маркировки. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в большинстве своем эти оценки завышены в десятки, иногда даже в сотни раз». При этом, добавляют в ЦРПТ, уже найдено решение нанесения маркировки, которое вообще не потребует затрат на дооснащение линий печатающим оборудованием, и поиск подобных решений в каждой отрасли, в том числе для розницы и дистрибуторов, продолжается. Директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия» (Winston, Camel и др.) Василий Груздев подтверждает, что маркировка не повлияла на цены и не повлекла сбоев в работе.

Алексей Полухин, Дарья Андрианова