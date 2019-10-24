Марка о двух концах

Прозорливые логистические компании заблаговременно инвестировали средства в создание маркировочных цехов на своих складах, чтобы помочь производителям и импортерам товаров выполнить требования закона об обязательной электронной маркировке продукции.

Проект по созданию новой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак», о запуске которой было объявлено год назад, вошел в стадию практической реализации. К уже успешно проведенному «пилоту» по электронной маркировке шуб (за год работы системы легальный оборот меховых изделий вырос в семь раз) с 1 марта нынешнего года присоединились производители и продавцы сигарет, с 1 июля обувщики (до марта будущего года останется возможность продавать немаркированный товар), с 1 октября началась маркировка части высокозатратных лекарств, с 1 января это распространится на все лекарства.

Затем аналогичные меры будут введены для производителей одежды, молока, игрушек, воды, парфюмерии, автомобильных шин, продукции легкой промышленности — для большинства из них маркировка станет обязательной уже в декабре нынешнего года, а с 2024-го обязательной электронной маркировке будут подлежать вообще все товары, реализуемые в России.

По словам участников рынка, сотрудники Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки по схеме ГЧП) очень активно взаимодействуют с будущими пользователями системы по всем практическим вопросам реализации этого масштабного проекта, разъясняя детали электронного документооборота и совершенствуя методические рекомендации для работы пользователей. Однако масштаб объективно возникающих технических и организационных вопросов в связи с маркировкой товаров в отдельных отраслях промышленности вызывает тревогу не только у производителей и импортеров товаров, но и у их дистрибуторов и логистических партнеров.

«Электронная» часть работ не выглядит очень сложной: владельцу товаров необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте ЦРПТ, получить международный код GTIN на продукцию в глобальной системе GS1 (на добровольной основе это и сегодня делают практически все производители и поставщики товаров для упрощения международной розничной торговли), а затем внести полученные коды в систему «Честный знак». В результате на каждую единицу продукции будет сформирован российский двухмерный штрих-код data matrix, который будет содержать в себе всю возможную информацию о товаре. Пользователю остается лишь распечатать полученные марки и нанести их на свои товары любым удобным способом, после чего товары будут считаться выпущенными в коммерческий оборот.

Сама по себе процедура участников рынка не слишком пугает, их поражают лишь гигантские масштабы собираемых государством данных. Получить электронную подпись, зарегистрироваться и обеспечивать поштучный ввод данных в ЦРПТ будут обязаны все перепродавцы, магазины и даже рынки, где эти товары реализуются розничным покупателям. Передача таких данных, однако, стала обязательной еще до маркировки и была связана с переводом розницы на онлайн-кассы. При этом если раньше удавалось обходить это, то маркировка не позволит игнорировать законодательство. Продать маркированный товар не через онлайн-кассу и без передачи сведений в систему станет незаконным действием, информация о котором в онлайн-режиме будет передаваться регулирующим органам через систему.

При каждой промежуточной продаже новому собственнику товара нужно будет просканировать data matrix, а при выдаче кассового чека на торговой точке код будет автоматически погашен в системе и товар с таким кодом больше нельзя будет продать где-то еще. Участники рынка указывают, что ничем подобным торговые компании, которые не пользовались электронным документооборотом, раньше не занимались и организация подобных работ потребует расширения IT-отделов.

Заграница не поможет

Физическое нанесение маркировки на товары у производителей и импортеров потребовало некоторых изменений и обновления используемого оборудования для печати, хотя возможность печати кодов есть в типографиях, где производится упаковка. И если отечественные производители товаров по требованию законодательства готовы организовать маркировку, то импортеры видят сложности. Согласно регламентирующим документам, импортные товары при поступлении в Россию уже должны быть промаркированы по новым правилам, и только после этого они смогут пройти таможенную очистку. Участники рынка отмечают, что зарубежные фабрики, как правило, отказываются маркировать товары специально для поставок в Россию, поскольку это совсем небольшая часть их рынка сбыта, а если и соглашаются, то вряд ли будут это делать качественно и ответственно.

В этой ситуации у импортера два выхода: либо попросить своего логистического посредника, чтобы тот еще до прихода товаров в Россию на своем зарубежном складе распаковал грузовую партию, промаркировал все товары поштучно, а затем отправил их на таможенное оформление, либо сделать это самостоятельно. Второй вариант выглядит более сложным: поскольку на складе временного хранения на таможне никаких операций с грузом производить нельзя, то товары нужно будет переместить под таможенным режимом на специальный таможенный склад и уже там распаковать и обеспечить нанесение маркировки.

Соответствующее оборудование для целей маркировки, квалифицированные сотрудники и, собственно, складские помещения под эти задачи есть не у всех производителей и импортеров, а потому практически в каждой из отраслей, где запущены пилотные проекты по маркировке, присутствует недовольство новыми затратами. Ссылаясь на просьбы производителей товаров, Минпромторг и оператор ЦРПТ постоянно смягчают требования и продляют переходные периоды даже внутри уже обязательной маркировки. Так, запрет на выпуск в оборот немаркированных товаров обувной промышленности стал поэтапным: обязательная маркировка началась 1 июля текущего года, но запрет на оборот немаркированной обуви начнется с 1 марта 2020 года.

Цифровизация вручную

У логистической компании BMJ-logistics одна из исторически сложившихся специализаций — организация доставки в Россию одежды и товаров fashion-индустрии, поэтому компания с самых первых известий об экспериментах с маркировкой обуви и одежды принимает участие во всех рабочих группах и пилотных проектах по маркировке. Компания оперирует тремя консолидационными складами в Европе и таможенным складом в России, который был открыт буквально этим летом, как раз к ранее запланированному сроку запуска обязательной маркировки обуви, рассказывает заместитель генерального директора компании Константин Бондаренко. Он признает, что «немножко прогадали с инвестициями», ведь сроки обязательной маркировки товаров в этом сегменте сдвинулись на март 2020 года. Однако, по его словам, мощности не простаивают: в соответствии с другими правилами и техрегламентами России и ЕАЭС многие виды импортных товаров уже давно должны содержать специальные этикетки на русском языке, их нанесением тоже занимаются, как правило, логистические операторы в интересах импортеров.

Впрочем, инвестиции в строительство таможенного склада были сделаны немалые, включая отдельную площадку под задачи маркировки товаров. «Это целый цех, где за специальным большим столом организованы рабочие места маркировщиков, у них целый набор различных инструментов, сканеров, принтеров, аппаратов для наклеивания различных марок и этикеток,— рассказывает Константин Бондаренко.— Все эти работы можно производить только вручную, специалисты работают по строгим технологическим картам, чтобы ничего не перепуталось и все данные в автоматизированном режиме заносились в информационные базы товарного учета, бухгалтерии, а теперь и дополнительно в систему прослеживаемости товаров ЦРПТ». Компании пришлось существенно расширить собственный IT-отдел, чтобы освоить технологии и подстроить под них собственные IT-системы складского учета, обеспечивая поштучный учет всех импортируемых товаров и автоматизируя ввод большого количества данных в электронном виде.

Электронная репутация

По словам операторов транспортировки лекарств, маркировка которых станет обязательной с 1 января, наибольшая нагрузка, связанная с внедрением новой системы, ляжет на фармпроизводителей и дистрибуторов фармпродукции. Логистические компании пока занимаются только перевозкой и ответственным хранением лекарств, но не являются их владельцами, то есть, по сути, не участвуют в обороте медицинских препаратов, отмечает начальник отдела по работе с медицинскими и температурными грузами «Курьер Сервис Экспресс» Магомед Цокиев. «Поэтому у участников рынка возникает вопрос: должны ли они в обязательном порядке использовать систему мониторинга движения медицинских препаратов? На сегодняшний день однозначного ответа нет, поскольку в законодательстве этот аспект четко не прописан»,— отмечает он, надеясь, что вскоре будут предоставлены дополнительные разъяснения к процедурам новой системы для субъектов фармрынка, задействованных в цепи поставок.

Его логистическая компания уже сейчас работает над внедрением электронной маркировки, поскольку у компании есть собственный лицензированный фармацевтический склад. При этом внедрение новой системы ему не представляется слишком затратным. «Все, что необходимо сделать,— это зарегистрироваться в программе, установить и настроить ее, а также закупить специальные сканеры, стоимость которых сравнительно невелика. Еще нужно выделить время, чтобы научить сотрудников работать в информационной системе маркировки, возможно, потребуется ввести дополнительную штатную единицу для контроля учета товаров в системе»,— отмечает эксперт. «В любом случае участие логиста в этом информационном обмене, на мой взгляд, положительно отразится на его репутации и станет одним из конкурентных преимуществ»,— полагает господин Цокиев.

Цена прозрачности

Разумеется, услуга маркировки «в пути» не будет бесплатной для импортера. Средняя стоимость наклейки штрих-кода на европейском складе Константин Бондаренко из BMJ-logistics оценивает на уровне 50–60 евроцентов за каждую нанесенную марку. Он добавляет, что современный импортер «измельчал»: все чаще поставки идут небольшими партиями в отдельные регионы, причем малый бизнес и индивидуальные предприниматели составляют значительную долю легального импорта товаров. «Им этот переход будет крайне трудным, и многие могут его просто не пережить,— не исключает господин Бондаренко.— Но инфраструктура готова, технологии отработаны, мы будем рады взять все эти проблемы импортеров на себя».

По словам руководителя отдела закупок логистической компании XPOLogistics Андрея Попова, эффект подорожания из-за маркировки для разных товарных групп может быть весьма различен — прежде всего по ценовым категориям. «Есть пары обуви, которые стоят по полторы тысячи евро — для таких категорий товаров рост затрат даже на €1 не станет проблемой. Но если на этот же €1 подорожают, например, детские чешки для занятий на школьных уроках физкультуры раз в неделю, это повышение станет гораздо более значимым: для родителей, как правило, это вынужденные расходы»,— рассуждает господин Попов.

Главный менеджер по продажам логистической компании Militzer & Munch Марина Лайкова полагает, что не стоит торопиться вводить запреты на немаркированные товары в отраслях легкой промышленности до лета 2020 года. Разработать приемлемые методические рекомендации производителям будет возможно лишь после того, как будут пройдены все шаги и этапы реформ в обувной отрасли, считает она.

В то же время участники рынка не предлагают откладывать уже запущенные эксперименты: пусть нововведения и могут стать болезненными для части производителей и импортеров, но те, кто преодолеет все трудности, смогут извлечь немалую выгоду от такой цифровизации. Например, для производителей автомобильных шин введение обязательной электронной маркировки вряд ли обернется существенным ростом себестоимости, считает Андрей Попов из XPOLogistics, а при грамотной реализации проекта может стать новой точкой роста для бизнеса. «Если использовать современные технологии и маркировку (например — RFID), которая грамотно стандартизирована, можно будет впоследствии отслеживать цикл жизни каждой шины. Например, при каждой технической инспекции грузовика фиксировать остаточную высоту протектора в полностью автоматизированном режиме, анализируя продукцию в реальной эксплуатации. То, что сегодня делается руками и не очень эффективно, завтра можно будет перевести в автоматизированный режим и стандартизировать, что поможет повысить эффективность работы бизнеса»,— не исключает он. Если же при реализации системы не будут учтены эти «подсказки бизнеса», то кроме дополнительных расходов на маркировку предприниматели ничего не получат.

Виктор Седов