СКР обвинил еще одного участника акции 27 июля в «нападении на полицейского с бутылкой»

Следственный комитет России (СКР) попросил Басманный районный суд Москвы арестовать Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции протеста 27 июля в российской столице.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Новикова Павла Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Судебное заседание будет проходить после явки всех участников процесса»,— цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Позже СКР опубликовал видео, на котором показан момент «нападения».

О задержании 32-летнего господина Новикова утром 30 октября сообщил Telegram-канал Baza. По данным Baza, следствие подозревает господина Новикова в «нападении на сотрудника полиции с бутылкой» во время одной из протестных акций минувшего лета. Господин Новиков был задержан утром 29 октября, после чего его доставили на допрос в здание Главного следственного управления СКР в Техническом переулке. Допрос, по словам источников, в итоге продолжался почти до двух часов ночи.

Летом в Москве прошло несколько акций протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. На несогласованных шествиях 27 июля и 3 августа задержали несколько тысяч человек. Несколько фигурантов дел, связанных с протестами в Москве, уже получили реальные сроки.

О том, как проходила акция 27 июля,— в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».