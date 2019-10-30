Главные новости к утру 30 октября

Иран, Турция и Россия обязались не вмешиваться в работу Конституционного комитета Сирии, говорится в совместном трехстороннем заявлении астанинского формата. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США находятся в Сирии незаконно, а их действия противоречат международному праву. По его словам, решение оставить военных на нефтяных объектах для защиты от боевиков является лишь предлогом. Он напомнил, что Пентагон заявил о выводе всех своих вооруженных сил из Сирии, а после последовало заявление о том, что они все-таки там останутся, и даже те, кто был выведен в Ирак, стали возвращаться на сирийскую территорию. Подробнее

Министр обороны Турции Хулуси Акар не подтвердил сообщения о планах по заключению сделки с Россией на поставку истребителей Су-35. На прошлой неделе турецкие СМИ сообщили о скором заключении сделки по поставкам российских военных самолетов и возможном участии Анкары в производстве некоторых компонентов для российских самолетов, в том числе высокоточного оружия и боеприпасов.

Палата общин Великобритании одобрила проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря. Законопроект премьер-министра страны Бориса Джонсона поддержало 438 депутатов, против выступило 20. Господин Джонсон заявил, что у него нет другого выхода, кроме как распустить парламент. О Брексите

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции и ее финансового сектора. Проект предполагает введение санкций в отношении причастных к проведению военной операции «Источник мира», а также в связи с приобретением у России зенитных ракетных систем С-400. Документ должен одобрить Сенат, после чего его подпишет президент США.

Члены Палаты представителей США приняли резолюцию, согласно которой признают и осуждают геноцид армян в Османской империи. Документ поддержало 405 конгрессменов, против выступило 11, передает Reuters. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал принятие резолюции позорным решением. Глава правительства Армении написал в Twitter, что приветствует «историческое голосование» Конгресса США, признающее геноцид армян.

Москва ответит на решение Болгарии выслать российского дипломата, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Напомним, в сентябре Болгария обвинила в шпионаже председателя национального движения «Русофилы» Николая Малинова. Прокуратура заявила, что он якобы собирал информацию о внутренней и внешней политике Болгарии.

Комиссия Минобороны, прибывшая в поселок Горный Забайкальского края, подтвердила «межличностный конфликт» и «психологическую несовместимость» расстрелявшего сослуживцев Рамиля Шамсутдинова с одним из находившихся в составе караула офицеров, сообщает РБК со ссылкой на источник. По его словам, версия о физическом насилии не подтверждается. Подробнее об инциденте

О предстоящих 30 октября событиях — в анонсе “Ъ”.