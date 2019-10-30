Главные анонсы 30 октября

В Будапешт с рабочим визитом прибудет президент России Владимир Путин. В ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном планируется обсудить комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, а также обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем. Об отношениях двух стран

В Москве у мемориала жертвам политических репрессий «Стена скорби» (пересечение проспекта Академика Сахарова и Садового кольца) пройдет ежегодная общественная акция «Колокол памяти» в День памяти жертв политических репрессий. Организаторами акции являются Фонд Памяти и Музей истории ГУЛАГа. Как прошла акция в прошлом году

В Москве откроется VII Всемирная конференция российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Украину посетят постпреды всех государств—членов НАТО во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. В ходе визита пройдет заседание комиссии Украина—НАТО в Киеве, в которой примет участие украинский президент Владимир Зеленский. О планируемом визите