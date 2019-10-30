Иран, Турция и Россия обязались не вмешиваться в работу Конституционного комитета Сирии

Министры иностранных дел астанинского формата (Россия, Иран, Турция) по итогам состоявшейся в Женеве встречи в совместном трехстороннем заявлении подтвердили полную приверженность территориальной целостности Сирии. Страны обязались не вмешиваться в работу Конституционного комитета Сирии.

«Выразили убеждение, что запуск Конституционного комитета доказывает, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН»,— говорится в совместном заявлении. Решение о создании сирийского Конституционного комитета было принято в январе 2018 года, но реализовать его удалось только сейчас.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что вся территории Сирии должна контролироваться правительственными войсками. По его словам, сирийские военные должны гарантировать отсутствие угроз для приграничных государств.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что военные останутся в Сирии до тех пор, пока правительственные войска не смогут самостоятельно защищать свою территорию от террористов. Он также сообщил, что Анкара намерена вернуть по меньшей мере 2 млн беженцев на север Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США находятся в Сирии незаконно, а их действия противоречат международному праву. По его словам, решение оставить военных на нефтяных объектах для защиты от боевиков является лишь предлогом.

Соглашение о создании Конституционного комитета Сирии было достигнуто в январе 2018 года. К концу прошлого года «астанинская тройка» — Россия, Иран и Турция — согласовала с властями Сирии и сирийской оппозицией состав комитета (по 50 человек от оппозиции, гражданского общества и правительства страны), однако ООН не устроили шесть имен в списке. По информации “Ъ”, в начале июля при содействии России ООН удалось согласовать формулу «4+2», с которой согласились сирийские власти. Согласно договоренности, четыре имени в список от гражданского общества должен был предложить Дамаск, еще два — ООН. Генсек ООН Антониу Гутерриш уверен, что создание структуры должно стать началом политического пути к урегулированию ситуации в Сирии. 16 сентября президент России Владимир Путин заявил, что состав Конституционного комитета был полностью сформирован.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «"Общая победа"».