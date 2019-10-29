Британские депутаты проголосовали за досрочные выборы 12 декабря

Палата общин Великобритании одобрила проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря. Законопроект премьер-министра страны Бориса Джонсона поддержали 438 депутатов, против выступили 20 депутатов. Господин Джонсон заявил, что у него нет другого выбора, кроме как отправить этот парламент в отставку, передает AP.

«Есть только один способ выйти из ЕС перед лицом этого безжалостного парламентского обструкционизма — это обновить этот парламент и дать людям выбор»,— сказал премьер.

Ранее лидер Лейбористской партии Джереми Корбин поддержал проведение досрочных всеобщих выборов в парламент. По его словам, партия пошла на такой шаг после того, как ее условие об исключении выхода из ЕС без сделки было выполнено. Вчера парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Господин Джонсон попросил Палату общин поддержать проведение всеобщих выборов 12 декабря. Взамен британский премьер готов был дать парламенту дополнительное время на обсуждение его варианта договора по «Брекситу».

О ситуации вокруг «Брексита» — в материале “Ъ” «Борис Джонсон обратился не по форме».