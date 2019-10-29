Банковский сектор теряет рентабельность

Банки не торопятся снижать ставки по кредитам и вкладам, хотя именно этого от них ждали после действий ЦБ. На прошлой неделе регулятор понизил ключевую ставку до 6,5%. Ниже она была только до присоединения Крыма к России. О необычной реакции банковского сектора на решение ЦБ пишут «Ведомости». Они провели опрос среди кредитных организаций из топ-30. Многие из респондентов заявили, что ожидали снижения, потому заранее скорректировали свои кредитные программы. Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, например, совсем недавно снижали ипотечные ставки.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что пока оснований для беспокойства нет: «Ожидать мгновенной реакции на решение ЦБ, конечно же, не стоит. Отыгрывание всех 50 базисных пунктов снижения невозможно по одной простой причине: на рынке действуют и другие факторы. Мы находимся на вершине налогового периода. Банкам нужна ликвидность, соответственно, растет спрос на деньги, есть тенденция к повышению процентных ставок. В конечном итоге рынок следует за ключевой ставкой как за поводырем, но происходит это не моментально».

Вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский полагает, что банки вынуждены принимать новые правила игры: «Регулятор может опустить ставку и до нуля, но коммерческим банкам надо на что-то жить. Если ставка по депозитам падает, то она падает и по кредитам, причем во втором случае это произойдет быстрее. Рентабельность бизнеса снижается, а это кредитным организациям невыгодно. Кроме того, идет большое огосударствление сектора. В топ-10 крупнейших игроков остался, по-моему, один коммерческий банк. Раньше конкуренция сдерживала аппетиты банкиров, сейчас этого практически нет. ЦБ не может указывать коммерческим кредитным организациям, снижать ставку или нет, хотя они этого и не делают.

Регулятор и дальше продолжит снижать ключевую ставку и опустит ее ниже 6% годовых.

В этой ситуации коммерческие банки все равно будут вынуждены опустить свои ставки по кредитам, хотя, конечно, и не такими быстрыми темпами. Поэтому если есть возможность подождать, то после Нового года ипотека, скорее всего, еще подешевеет».

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В числе банков, которые запланировали изменения по своим продуктам на ближайшее время, — Газпромбанк, «Возрождение», Совкомбанк, Промсвязьбанк и СМП-банк. В ВТБ обещают понаблюдать за ситуацией на рынке и принять решение позже.

Алла Пугачева