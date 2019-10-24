«У нас силовик всегда прав»

Раз суд решил, значит, ФСБ поступила правильно — так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал громкое дело Валерия Израйлита. Следователи использовали для обвинений налоговую декларацию предпринимателя, которую он подал в рамках амнистии капиталов. Защита бизнесмена настаивала, что действия силовиков нарушают обещания российской власти. Однако суд поддержал ФСБ и решил, что подобная ситуация выходит за рамки амнистии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не удивлен подобным развитием событий.

Валерий Соломонович Израйлит — бизнесмен известный и в прошлом влиятельный. Он принимал участие практически в национальном проекте — строительстве Балтийской трубопроводной системы-II — это нефтепровод, который позволяет поставлять российскую нефть на мировые рынки в обход транзитных государств, в первую очередь Белоруссии и Литвы. Понятно, что случайному предпринимателю столь ответственную работу не доверят. И, тем не менее, в один прекрасный момент он попал в опалу.

Касательно причин такого развития событий было много разных версий, в частности, речь шла о проблемах экс-главы ФСО Евгения Мурова, чьим человеком Израйлит считался. И как у нас обычно бывает, опала завершилась уголовным делом и посадкой в тюрьму. Валерия Соломоновича обвинили в том, что вместо новых труб он подсунул заказчику бывшие в употреблении, тем самым сумел заработать кругленькую сумму денег. Но и это еще не все: незадолго до своей посадки, в том же 2016 году, предприниматель решил воспользоваться объявленной президентом амнистией капиталов. Он решил таким образом легализовать свои иностранные активы, за которые, видимо, не платил налоги.

Предприниматели в эфире “Ъ FM” — о ситуации вокруг амнистии капиталов Читать далее

И вот здесь началось самое интересное. Сотрудникам ФСБ, которые вели дело, одних труб показалось мало, и они решили доказать еще вывод капитала за рубеж, а также легализацию там неправедно нажитых средств. Следователи изъяли у налоговой службы соответствующую декларацию Израйлита, поданную в рамках амнистии. Об этом стало известно в СМИ — разгорелся большой скандал. Прогрессивное сообщество возмутилось: как же так — власть не держит слово.

Силовики компрометируют широкоразрекламированный президентский проект. Обещали, что у проблем не будет — а здесь такое.

Началась череда судебных разбирательств, которая закончилось, естественно, победой государства. Точку поставил Верховный суд. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с этим согласился — Кремль в судебные решения не вмешивается. Позиция ФСБ такова: амнистия касается тех, кто когда-то давно вывел праведные деньги, купил, скажем, недвижимость и не платил с этого налоги на родине — тогда да, претензий к тебе нет. Но здесь конкретное уголовное дело, и фигурант решил воспользоваться амнистией, чтобы легализовать преступные капиталы. Украл и нашел лазейку, как выкрутиться — нет, не выйдет. Не вышло.

В принципе, во всех этих аргументах есть доля истины. Но мы же знаем, как устроена наша система — у нас силовик всегда прав. А дело это сложное — здесь политикой пахнет. В такой ситуации лучше не рисковать. Если человек влиятельный, известный с кем-то там поругался, еще более влиятельным, никому не нужны неприятности. А закон по-всякому можно прочитать. К тому же, если товарищ близкий к власти, то найдет способ выйти на свободу. Второй важный аспект, он касается доверия власти со стороны бизнеса.

Все же взрослые люди, понимают: с государством лучше не связываться. Бизнесменов итак столько кошмарят, что одним делом больше, одним меньше — серьезной роли это не играет. Все это называется «особенности ведения бизнеса в России».

Заработать можно много, даже озолотится. Но есть риск оказаться в тюрьме. К этому нужно быть готовым. Если не готов, тогда лучше не браться. И конечно же, не применительно к конкретной истории, самому нужно быть чище слезы младенца. Воровать все-таки грешно. Б/у трубы вместо новых, и деньги за границу — банальная, классическая история. Здесь даже политику не приплетешь. И вот третий аспект: уже не знаешь, за что человек сидит — за дело, за политику или с кем-то поругался. И это тоже очень плохо.