Скованные одной аббревиатурой

Объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в акроним БРИКС больше не имеет экономического смысла, заявили аналитики рейтингового агентства S&P. Термин БРИК (первоначально без ЮАР) был предложен в 2001 году тогда главой подразделения по управлению активами Goldman Sachs Джимом О`Нилом. По его мнению, крупные страны с развивающейся экономикой объединяли благоприятные перспективы роста ВВП и усиления роли в глобальной экономике и политике. Концепция пришлась ко двору и в самих странах четверки (а затем и пятерки): их лидеры начали проводить формальные встречи, увенчавшиеся первым саммитом глав правительств стран БРИК в 2009 году в Екатеринбурге, а также созданием Нового банка развития как потенциальной альтернативы МВФ. Общая динамика экономик группы действительно оправдала ожидания аналитиков: к 2018 году на них пришлось 32,7% мирового ВВП (по паритету покупательской способности) против 18,7% в 2000 году. Однако за этими цифрами скрывается значительно опередивший прогнозы рост Китая и Индии на фоне слабых показателей трех оставшихся стран, оказавшихся ниже среднемировых, отмечают в S&P. Так, экономика Бразилии росла темпами выше среднемировых лишь до конца нулевых годов, а РФ и ЮАР — только в 2000–2005 годах.

С точки зрения кредитных рейтингов лучшую динамику продемонстрировали Китай и РФ, поднявшиеся на четыре позиции (с BBB до A+ и с B+ до BBB– соответственно) — хотя оценки России были подвержены наибольшим колебаниям. С 2000 по 2006 год суверенный рейтинг РФ последовательно повышался с отметки B– до BBB+, однако затем агентство дважды снижало его в 2008-м и 2014 годах, в 2015–2018 годах страна и вовсе оказалась ниже границы инвестиционной категории. Такая нестабильность рейтинга объясняется волатильностью экономики и централизацией процесса принятия решений, а отток прямых иностранных инвестиций и бегство капитала — институциональной слабостью страны, отмечают в S&P. Индия за время существования БРИКС повысила рейтинг на два пункта (с BB до BBB–), Бразилия осталась на уровне BB–, а ЮАР спустилась по рейтинговой шкале с BBB– до BB. В целом же расходящиеся долгосрочные экономические траектории стран БРИКС ослабляют аналитическое значение выделения их в качестве единой группы, заключают в агентстве.

Надежда Краснушкина