Саудовская Аравия открывается для туристов

Саудовская Аравия впервые начнет выдавать туристические визы. До этого момента Королевство разрешало въезд бизнесменам, иностранным рабочим и паломникам, а также выдавало специальные электронные визы для посещения спортивных мероприятий или концертов. Теперь виза для всех желающих обойдется в $80, а получить ее смогут жители 49-ти стран. Полный список власти пообещали опубликовать позже. Чем саудовская аравия может заинтересовать туристов?

Саудовская Аравия, крупнейший игрок на нефтяном рынке, долгое время оставалась одной из самых закрытых стран мира. Для путешественников наиболее известными были две точки притяжения: Медина и Мекка, священные для мусульман города, куда людям иной веры вход закрыт. По туристической визе туда, кстати, тоже будет не попасть, если только вы не исповедуете ислам. Но чем тогда там заняться туристу? У Саудовской Аравии есть перспективы для развития курортного отдыха, в первую очередь, побережье Красного моря, говорит главный редактор портала turizm.ru Алексей Песков: «Приезжаем в Шарм-эль-Шейх, видим остров Тиран — это уже территория Саудовской Аравии. То есть, если будет развиваться туризм, ориентированный на дайвинг, то, вполне возможно, саудиты смогут составить мощную конкуренцию Египту, имея те же ресурсы».

В апреле прошлого года в Саудовской Аравии впервые за 40 лет открылся публичный кинотеатр. А в июне местным женщинам разрешили садиться за руль. Пока эта страна может удивить иностранцев разве что непривычным образом жизни, говорит журналист Илья Варламов. Он был в Эр-Рияде в прошлом году: «На сегодняшний момент там, конечно, делать нечего. Но там все активно строится: метро, как в Дубае, всякие небоскребы. Наверное, могут заинтересовать торговые центры.

Саудовская Аравия и конкретно Эр-Рияд – страна и город торговых центров, они там буквально на каждом шагу.

Ни в одной стране я не видел такого количества торговых центров».

Впрочем, взыскательному туристу все-таки будет чем заняться в Саудовской Аравии, уверен профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Исаев: «Одни только гонки по барханам, бега верблюдов или соколиная охота могут привлечь достаточно много людей. У Саудовской Аравии есть инфраструктура с великолепными дорогами и с автобусным и с гостиничным парком, учитывая, что миллионы едут только, чтобы поклониться святыням в Мекке и Медине».

При этом правила поведения для туристов в Саудовской Аравии будут не такими строгими, как для местных. Впрочем, на путешественников будет распространяться действующий там строгий сухой закон. За употребление спиртного иностранцам могут грозить как удары плетью, так и тюрьма. Как заявили в управлении по туризму Саудовской Аравии, женщинам-туристам разрешат приезжать без сопровождения мужчины и не носить длинные платья. Достаточно будет скромной одежды. Хотя с дресс-кодом все-таки надо быть осторожнее, и в шортах лучше не ходить, предупреждает профессор Центра востоковедения Высшей школы экономики Андрей Коротаев: «Человек, который в шортах решит прогуляться, будет чувствовать на себе взгляды, как белая ворона. Реакция будет, прежде всего, со стороны местного населения, затем — со стороны полиции. Есть риск получить камнем от несовершеннолетних детей, которых при этом не будут сдерживать родители».

По данным Bloomberg, за счет туризма Саудовская Аравия планирует уменьшить нефтяную зависимость. И если получится, из той же Москвы в Эр-Рияд, наверняка, можно будет долететь прямыми рейсами. Сейчас агрегаторы предлагают самый короткий путь из одной столицы в другую за восемь с половиной часов и с пересадкой в Дубае. Власти Саудовской Аравии рассчитывают, что к 2030 году туризм обеспечит стране до 10% ВВП. Для этого в индустрию нужно будет привлечь примерно $70 млрд.

Владимир Расулов, Илья Сизов