Секретаря красноярского отделения Либертарианской партии задержали из-за поста со свастикой

В Красноярске силовики задержали секретаря регионального отделения Либертарианской партии России Владислава Ткачука. Об этом Владислав Ткачук сообщил в своем Twitter: «Два часа назад задержали за свастон в инстаграме». В Instagram Владислава Ткачука была размещена картинка поезда, спереди которого прикреплен портрет Адольфа Гитлера и герб Третьего рейха — орел, держащий в лапах дубовый венок со свастикой в центре. Кроме того, пара свастик изображена спереди и сбоку вагона.

Информацию о задержании «Ъ-Сибирь» подтвердил красноярский политический активист Глеб Марьясов, который знает Владислава Ткачука по совместным акциям. По словам собеседника, в подписи к картинке Владислав Ткачук в ироничном ключе указал, что именно на поезде, а не на другом виде транспорта собирается поехать в Москву, где в начале ноября запланирован съезд Либертарианской партии. Активист Марьясов не исключает, что основанием для задержания секретаря местной ячейки отделения Либертарианской партии могла стать его «политическая активность»: Владислав Ткачук провел несколько акций в поддержку фигурантов «московского дела», участвовал в народном сходе. На нем жители Красноярска потребовали ареста сына бывшей судьи, который подозревался в тяжком преступлении, но находился на свободе. По словам Глеба Марьясова, где сейчас находится Владислав Ткачук, ему не известно.

Пресс-секретарь Либертарианской партии России Дарья Петрушенко сообщила «Ъ-Сибирь», что связи с Владиславом Ткачуком нет. Задержание секретаря красноярского отделения партии она связывает с его участием в пикетах.

Оперативно получить комментарий силовых ведомств Красноярска не удалось.

Константин Воронов, Новосибирск