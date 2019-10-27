Профсоюзы договорились с GM об окончании самой длительной забастовки за 50 лет

Поздно вечером в минувшую пятницу, 25 октября, Объединенный профсоюз работников американской автопромышленности (UAW) сообщил, что его члены, работающие в компании General Motors (GM), ратифицировали соглашение с компанией по новым условиям труда. В соответствии с соглашением, подписывающим новый четырехлетний контракт рабочим, будет определен единоразовый бонус в размере $11 тыс., а также бонусы за выработку продукции.

Также достигнута договоренность, что в течение нового срока контракта будет дважды осуществлена индексация заработной платы на 3%, а отчисления сотрудников на медицинскую страховку повышаться не будут. О достижении предварительной договоренности стало известно по неофициальным данным в середине октября.

Достижение соглашения между профсоюзом и General Motors означает окончание забастовки, которая проходила с 16 сентября, став, таким образом, самой продолжительной забастовкой в американском автопроме за последние 50 лет. По подсчетам аналитиков Bank of America, по состоянию на середину октября забастовка обошлась GM в $2 млрд.

Евгений Хвостик