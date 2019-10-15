Забастовка рабочих обошлась General Motors в $2 млрд

По мнению аналитиков Bank of America (BofA), которое приводит телеканал CNBC, продолжающаяся четвертую неделю забастовка сотрудников автоконцерна General Motors уже обошлась компании в $2 млрд. «Продолжение забастовки будет съедать значительные объемы наличных средств компании и поставит GM на колени. Но инвесторы, скорее всего, также негативно отреагируют, если руководство компании пойдет на значительные уступки профсоюзу, что может снизить конкурентоспособность компании в долгосрочном периоде»,— считает аналитик BofA Джон Мёрфи.

На этом фоне в СМИ появились сообщения о том, что в отношениях между руководством GM и профсоюзом наметился прогресс. По данным The Wall Street Journal (WSJ), гендиректор компании Мэри Барра впервые с начала забастовки лично встретилась с лидерами профсоюза. По мнению неназванных источников издания, это говорит о том, что топ-менеджмент и профсоюзы в ближайшее время все-таки могут прийти к соглашению.

Забастовка в GM началась в середине сентября после того, как Объединенный профсоюз автомобильных рабочих и руководство компании не смогли договориться об условиях нового четырехлетнего контракта для рабочих. Профсоюз добивается повышения зарплат, участия рабочих в прибыли компании, отмены решения о закрытии заводов и обеспечения этих заводов новыми заказами.

Евгений Хвостик