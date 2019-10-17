GM и профсоюзы достигли предварительного соглашения

Профсоюз UAW, представляющий интересы десятков тысяч рабочих автомобильных заводов в США, добился уступок от GM и заключил с компанией предварительное соглашение, сообщает агентство AP. Условия соглашения, рассчитанного на четыре года, не раскрываются. Однако в одном из последних известных предложений GM значились повышение заработной платы, единоразовые выплаты, качественная медицинская страховка, обеспечение американских заводов заказами на новую продукцию, перевод временных рабочих на постоянную работу.

По словам представителя UAW, участвующего в переговорах с GM, Терри Диттеса, заключенное соглашение обеспечивает «значительные преимущества» для 49 тыс. членов профсоюза, бастующих с 16 сентября. Забастовка, по оценкам аналитиков Bank of America, за этот месяц обошлась GM в $2 млрд. Теперь условия соглашения обсудят комитеты профсоюзов, после чего состоится голосование рабочих. Если они одобрят соглашение, оно будет подписано окончательно.

Алена Миклашевская