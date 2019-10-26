Главный киллер «уралмашевских» начинал с квартирных краж

В книге, посвященной работе уголовного розыска, «Ъ-Урал» собрал сотни историй о расследованиях дел на Урале за последние 100 лет. Все они рассказаны от первых лиц – сыщиков, которым приходилось разбираться и с бытовыми преступлениями, и громкими бандитскими делами. Фотографии из книги можно посмотреть в галерее. А сегодня мы публикуем воспоминания полковника Александра Квасникова, который свыше 20 лет возглавлял уголовный розыск Полевского.

Убийство помогла раскрыть закономерность

В начале 1980-х годов в Полевском рабочие обнаружили части тел в отстойнике для автомобилей: руки и женская грудь. К расследованию подключились сыщики из Свердловска Валерий Брызгалов и Борис Худышкин. Сначала установили личность убитой. Это оказалась 34-летняя Зоя Анкудинова, ранее судимая. Стали проверять ее связи. Установили 35 ее сожителей и более сотни контактов. Мы ее сожителей по два-три раза допросили. Двое из них были психически больными. Они стали четко рассказывать, что шли вдоль речки, взяли нож и ее разделали. Но на следственном эксперименте показать место, где находятся остальные части тела, они не смогли. Позже в оттаявшем снегу была найдена голова погибшей.

Мы установили закономерность, что у всех своих полюбовников Зоя была в день зарплаты, аванса или пенсии. У кого есть, что выпить, с тем она и оставалась. Мы составили примерный график выплат и обратили внимание на Старикова, живущего в общежитии. Пришли к нему. Смотрю, у него в комнате в углу стоит рюкзак. Я заглянул в него. Он забит мусором, бумагой, а на дне несколько капель крови. У Старикова нервы сдали, он упал на колени и признался, что он Зою убил.

В тот день он получил деньги, они с Зоей купили четыре бутылки водки. Выпили-уснули. Осталась одна бутылка. Он проснулся, видит она пустая. А у него на подоконнике лежал туристический топорик. Он его взял и дал ей обухом по голове. Ее труп засунул под кровать. Через два дня она начала пахнуть. Он ее стал разделывать, кусками из комнаты выносил и закапывал в снег в разных районах города.

Ему дали восемь лет, а мне дали грамоту.

При расследовании было организовано 120 мероприятий. Это уголовно-разыскное дело стало учебным.

На квартирных воров вышли через такси

Однажды в Полевском пошла серия квартирных краж. И вот обокрали трехкомнатную квартиру сына директора Северского трубного завода. Вынесли деньги, меха, радиоаппаратуру, ковры, дорогие сувениры, которые отец привозил из Пакистана и Индии. Воры легко вскрыли три английских замка.

Мы стали с участковыми обходить дом. Никто ничего не видел, а в одной квартире никого не оказалось. Я вечером еще раз туда приехал. Хозяйкой оказалась продавщица из «Детского мира». Она говорит, шла на обед в 14.15, около подъезда стояло такси с надписью «Свердловск». Таксист на нее так посмотрел, что она испугалась. Я ее с работы отпрашиваю. Едем мы в таксопарк в Свердловск. Заходим в отдел кадров, я прошу личные дела таксистов. А там их пять тысяч. Мы стали смотреть от А до Я. Неделю смотрели, аж глаза устали. На букве Ж находим Жукова. Девушка его опознала.

Я стал за ним наблюдать. Смотрю, он приехал на Вайнера, где жулики собираются. Я передал информацию на Фрунзе, 74 Святославу Юшакову из уголовного розыска Свердловска. Они уже стали за бандой наблюдать, а потом ее повязали. Ее руководителем оказался Сергей Курдюмов, который в девяностые возглавлял киллеров «уралмашевской» преступной группировки. Когда его задержали, у него за поясом нашли нож сына директора Северского завода. На счету его банды были сотни квартирных краж. Я потом ездил два месяца по ломбардам и ресторанам в поисках краденных ими вещей.

Книга «Истории уральских сыщиков»