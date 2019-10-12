«Это был единственный в мире побег из самолета»

Год назад «Коммерсантъ-Урал» выпустил исторический альбом, посвященный работе уголовного розыска. В нем собраны сотни документов, фотографий и историй уральских сыщиков о расследовании громких преступлений в регионе. Фотографии из книги можно посмотреть в галерее. Сегодня мы опубликуем некоторые истории о том, как в 70-х и 80-х годах оперативники работали на Урале.

Убийство за излишнее любопытство

Воспоминания Дмитрия Плявина

Как-то в Краснотурьинске произошло резонансное заказное убийство. Убили директора автопредприятия, которое относилось к «Газпрому». В один прекрасный день рано утром директора расстреляли около его дома. Для оказания практической помощи в раскрытии преступления я был направлен в Краснотурьинск. В течение десяти дней мы его раскрыли: задержали заказчиков и киллера. Заказчиками оказались главный бухгалтер автобазы и ее сожитель, который работал там же. Мотив оказался прост. Она занималась какими-то приписками, махинациями с деньгами и ГСМ, а директор проявил сознательность и излишнее любопытство. Они предлагали поделиться, а он хотел их уволить. Тогда сожитель нашел через посредников киллера и заказал ему убийство директора. Бухгалтер и ее сожитель не уголовники, не судимые. Обычные нормальные люди. У них машина дорогая была, квартира, достаток во всем, в общем, не бедствовали. Зажиточная по тем временам пара. Но жить еще лучше хочется всегда.

Сначала мы «кололи» сожителя. К этому времени уже было понятно все, но надо было выйти на след киллера. А без его показаний это было невозможно. Мы сидели с начальником местной криминальной милиции Виктором Кистановым у него в кабинете и часа четыре «раскачивали» сожителя. Было очень непросто. Когда происходит эта «дуэль», теряешь очень много внутренней энергии, нервов и терпения. Морально и физически это очень тяжело.

Киллером оказался бывший спецназовец, проживал в Екатеринбурге на Ботанике. Мы поехали и задержали его. Он жил с женой и маленьким ребенком. Когда проводили обыск, нашли пачки долларов, оружие из которого было совершено убийство, патроны. Его жена смотрела и глазам своим не верила. Не подозревала даже.

Как оказалось, спецназовец приехал в Краснотурьинск в назначенное время и день со своим оружием. Оставил машину где-то за углом. Подошел к подъезду, дождался, когда выйдет директор автобазы, и застрелил его. Ориентировался по фотографии, которую ему дали заказчики.

Бегство из самолета

Воспоминания Бориса Худышкина

В 1972 году в Свердловске пропала 18-летняя беременная девушка Таня. В это время сотрудники КГБ перехватили письмо от солдата-срочника Владимира Новикова из Алапаевского района, в котором он написал, что убил свою сожительницу. Туда поехал старший опер «убойного» отдела Борис Пинаев. Задержал Новикова, доставил в Свердловск. Он признался, что убил сожительницу и захоронил труп в одном из карьеров Алапаевского района.

Мы со следователем областной прокуратуры Владимиром Коротаевым решили поехать туда вместе с задержанным. Дело было весной, дорога была плохая. Полетели на самолете АН. Внутри салона стояли скамейки. Впереди все было занято, поэтому я с Новиковым сел рядом с дверью. Он был в наручниках, но Коротаев решил его расположить к себе и разрешил наручники снять. Летели мы минут 40. И вдруг Новиков нажал на ручку двери, открыл ее и выпрыгнул. Я хотел его задержать, но меня удержали. Новиков разбился насмерть. Это был единственный в мире побег из самолета. Разразился скандал. Начальство кричало на меня матом и обещало уволить. Я сказал: «Меня в милицию послала партия, пусть она и забирает». Развернулся и ушел.

На следующий день звонок: Ты чего на работу не вышел? Меня же уволили. Но случилось ЧП в Асбесте — убили мальчика, и меня направили расследовать это преступление. 11 мая 1972 года я приехал в Асбест. В лесу около пятой фабрики нашли мальчика. У него было более 10 ножевых ранений, изнасилован. Стали работать с начальником местного уголовного розыска Леонидом Носковым. Как всегда, сначала много начальников понаехало, потом они уехали. Мы стали работать вдвоем. Стали проверять всех ранее судимых за аналогичные преступления. Узнали, где они были в момент убийства мальчика. Вышли на одного. Стали допрашивать. Он говорит, я был один в лесу. Но мать мальчика узнала его, он к ней приходил — денег просил. Он сознался. За раскрытие преступления местное партийное руководство решило мне подарить автомобиль. Я от него отказался. Вопрос о моем увольнении больше не поднимался.

Как цыгане перестали воровать в Свердловске

Воспоминания Сергея Костромина

Однажды в 1980-е годы в Свердловске был вал квартирных краж, совершенных цыганами из молдавского города Сороки. Они весной выезжали целыми таборами, ездили по стране по железной дороге, делали остановки для совершения преступлений. Кражи совершали женщины. Они стучались в дом, просили воды попить, сразу по трое-четверо заходили в помещение и разбредались по разным углам, брали все ценное, что могли за короткое время прихватить. В день совершалось по пять-шесть краж, которые сразу становились «глухарями», потому что цыгане из города исчезали.

Как-то я пошел на рынок, получить оперативную информацию. Мне сообщают, что видели незнакомых цыган, они живут в доме на углу улиц Шейнкмана – Малышева. Я у дома постоял-понаблюдал. Вижу, вечером приезжает такси с цыганками с авоськами. Я у таксиста уточняю, откуда он их вез. Он говорит, с Химмаша. В этот день как раз прошла серия краж на Химмаше.

На другой день вызываю восьмую роту ППС (прообраз ОМОНа). Начальник следствия Людмила Борисовна Ячменева принимает решение задержать всех. Заходим в дом. Там больше десяти женщин, куча малолетних детей. Все краденое было в доме. Детей отправили в больницу, женщин в камеры. И тут случилось неожиданное – потерпевшие их опознать не могут, хотя вещи свои признали.

На вторые сутки из города Сороки приехали три цыганских барона: в папахах с тростями, в начищенных хромовых сапогах, очень важные. Мы пришли, говорят, за женщинами. Я говорю, как суд решит, так и будет. Хотя мы их уже готовились выпускать, так как потерпевшие их не опознали. Самый главный барон Подкан тогда дал цыганское слово, что они больше в Свердловске воровать не будут. И, по моим данным, лет десять эти цыгане в город не совались.

Книга «Истории уральских сыщиков»