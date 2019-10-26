Украина готовится принять НАТО

Новое правительство Украины вплотную занялось налаживанием контактов с НАТО. Вчера министр обороны Андрей Загороднюк принял участие в заседании по Афганистану, которое состоялось в брюссельской штаб-квартире альянса. А на следующей неделе Киев и Одессу посетит Североатлантический совет — постпреды всех государств—членов НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом. В Киеве утверждают: несмотря на кардинальную перезагрузку власти, курс на евроатлантическую интеграцию остался неизменным. Тем более его, согласно последним опросам, поддерживает больше половины населения Украины.

«Возможность сесть и поговорить»

Для министра обороны Украины Андрея Загороднюка поездка в Брюссель стала возможностью познакомиться с коллегами из западных стран. Вчера он принял участие во встрече участников афганской операции «Решительная поддержка», а также провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В украинском военном ведомстве рассказали: «Во время короткой, но содержательной беседы с генсеком министр обороны рассказал о реформировании Минобороны и вооруженных сил Украины, отметив при этом, что вступление в НАТО остается ключевым приоритетом». Провел министр и встречи с рядом своих коллег — в частности, из Франции, Италии, Грузии и Швеции.

Первым контактом новых властей Украины с НАТО этот визит не стал: еще в июне штаб-квартиру альянса посетил президент Владимир Зеленский. В сентябре на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке он вновь встретился с Йенсом Столтенбергом. Контакты продолжатся на следующей неделе — на этот раз в Киеве, куда приедет не только генсек альянса, но и постпреды 29 государств-членов. При этом посещением украинской столицы 31 октября они не ограничатся: свой визит на Украину дипломаты начнут за день до этого в Одессе.

Как заявил “Ъ” собеседник в штаб-квартире альянса, посещение этого города будет иметь «символическое значение»: члены НАТО поддержат «украинский суверенитет и территориальную целостность», а также так называемый Черноморский пакет мер помощи стране, подразумевающий укрепление сотрудничества в сфере разведки и повышение числа направляемых в Черное море кораблей стран альянса. Пакет помощи, напомним, был согласован после того, как в ноябре прошлого года ФСБ РФ задержала за «вторжение в территориальные воды России» три украинских корабля, а также членов их экипажей.

В опубликованном вчера интервью украинскому изданию «Сегодня» вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил: «Мы очень тщательно готовимся (к визиту в Одессу.— “Ъ”), отшлифовываем последние вещи. Зайдут четыре корабля НАТО в порт Одессы под это событие. В Одессе состоится серия брифингов для Североатлантического совета о безопасности в Черноморском регионе, о российской агрессии против нашего государства».

С тезисом о важном символическом значении визита соглашаются и власти Украины, и их политические оппоненты. Так, депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз напомнил “Ъ”: «Президент Зеленский четко заявил о продолжении интеграции страны в альянс. Это у нас прописано в конституции, поэтому подобные визиты естественны и мы их поддерживаем. Это основа безопасности нашего государства».

По словам источника “Ъ” в штаб-квартире НАТО, визит на Украину изначально планировался на весну-лето, но был перенесен из-за решения Владимира Зеленского провести в стране досрочные парламентские выборы. «Речь не идет о поддержке Зеленского, речь о поддержке Украины и проводимых ею реформах»,— добавил он. И заверил, что такие поездки приносят результаты, в первую очередь — расширение финансовой помощи. Йенс Столтенберг назвал визит «возможностью сесть и поговорить, обменяться мнениями, как альянс может поддерживать Украину, как продолжать оказывать помощь Украине в плане проведения реформ, модернизации ее вооруженных сил, в борьбе с коррупцией». Напомнив, что «все союзники — и в Северной Америке, и в Европе — предоставляют Украине значительную поддержку», генсек выразил надежду на дальнейшее ее усиление.

В частности, речь идет о трастовых фондах, по некоторым из которых (например, по логистике и кибербезопасности) сроки уже подошли к концу — и теперь странам НАТО нужно решить, продолжать ли их и в каком виде. В целом же члены Североатлантического совета в ходе визита на Украину проанализируют, насколько активно воплощаются в жизнь положения Комплексного пакета помощи в секторе безопасности и обороны, принятого в 2016 году и предусматривающего более 40 направлений сотрудничества.

В Киеве тем временем отмечают, что речь не идет о дороге с односторонним движением. Так, вице-премьер Кулеба заявил изданию «Сегодня»: Украина, активно участвующая в афганской миссии альянса, намерена укрепить свою роль и в другой миссии — косовской. А в интервью радиостанции «Свобода» он же на прошлой неделе заверил: «Не только мы что-то берем у НАТО, но и НАТО многое берет у нас». По словам вице-премьера, речь идет об «уникальном опыте Украины, накопленном за последние пять лет», и касается он «противодействия гибридным угрозам».

В НАТО вступает страна, а не армия

Вице-премьер Кулеба дает понять: вопреки опасениям украинской оппозиции и ряда экспертов, отношения с НАТО после прихода к власти команды президента Зеленского стали лишь динамичнее — как и процесс внедрения на Украине стандартов НАТО (всего их более 2 тыс., в пакете Целей партнерства Украина—НАТО упоминается 219). Но, как отмечает Дмитрий Кулеба, «главное, о чем напоминают партнеры Украины из альянса: в НАТО вступает не армия, в НАТО вступает страна, поэтому вся страна должна меняться для того, чтобы соответствовать критериям членства».

В НАТО в этом контексте периодически напоминают о необходимости принятия законов о Службе безопасности Украины (в частности, лишение ее не свойственных для нее функций расследования экономических преступлений), о разведке, а также об обращении с гостайной и секретной информацией, о проведении реформы оборонной промышленности и сферы госзакупок, а также о создании нового парламентского комитета по надзору за Службой безопасности и разведкой.

Депутат Ахтем Чийгоз в разговоре с “Ъ” обратил внимание на то, что ключевые требования Брюсселя Киев выполняет уже сейчас. «Думаю, что основные критерии, которыми руководствуется НАТО,— это приверженность борьбе за независимость, за демократию, коллективная безопасность (а мы участвуем во многих программах НАТО). Не вызывает никаких сомнений, что в конечном итоге мы примем все необходимые стандарты. Будем двигаться в этом направлении целенаправленно»,— сказал он. В качестве доказательств, что евроатлантический курс страны останется неизменным, депутат привел данные последних соцопросов. «Не думаю, что власть будет это игнорировать»,— добавил он.

Согласно обнародованным 11 октября результатам опроса, проведенного аналитическим Центром Разумкова, 54,4% украинцев выступают за продолжение движения Украины в НАТО. Вчера эту позицию в очередной раз поддержал и экс-президент Петр Порошенко. В специальном видеообращении он заявил, что «устойчивый мир и надежная безопасность возможны, только если Украина станет членом НАТО». При этом бывший глава государства (а ныне лидер «Европейской солидарности») призвал коллег по Верховной раде — как оппозицию, так и правящую партию «Слуга народа» — на следующей неделе поддержать его идею: «уполномочить председателя Рады вместе с президентом и премьер-министром» обратиться к участникам саммита НАТО, который пройдет 3–4 декабря в Лондоне, с просьбой предоставить Украине план действий по членству в альянсе.

На этот призыв уже ответил Дмитрий Кулеба. По его мнению, нет смысла «подавать несколько раз то, что уже подано»: первую заявку на получение плана действий Киев направил в Брюссель еще в 2008 году. При этом вице-премьер уверен, что от завышенных ожиданий украинцам все-таки лучше избавиться: «Какие бы сейчас слова ни говорились, никто сейчас нигде не может пообещать членство».

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен: предоставление Киеву плана действий нереально. «В Берлине и Париже прекрасно знают, что для Москвы присоединение Украины к НАТО — это красная линия, пересечение которой решительно поменяет атмосферу отношений с Россией,— отметил эксперт.— А ведь сейчас ФРГ и Франция двигаются в прямо противоположном направлении — к налаживанию более конструктивных отношений с ней».

Павел Тарасенко, Брюссель; Марина Коваленко