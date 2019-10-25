«Стрельбу устроил срочник»

Солдат в Забайкальском крае застрелил восемь сослуживцев и ранил еще двоих. Инцидент произошел в воинской части поселка Горный. По данным Минобороны, военнослужащего задержали. О подробностях произошедшего “Ъ FM” рассказал редактор информационного агентства «Чита.ру» Андрей Затирко.

— Сообщается, что стрелявший сбежал из воинской части с автоматом, в результате была устроена целая спецоперация по его поимке. Известны ли еще какие-то подробности инцидента?

— Устроивший стрельбу — срочник, служил в части около четырех месяцев. Инцидент произошел во время смены караула в ремонтно-технической базе. Это основная информация, которая уже подтверждена. Коллеги писали, что в поселке уже случался похожий инцидент в нулевых. Говорят, что, возможно, у солдата был нервный срыв из-за не очень комфортных условий. Однако покинуть место срочной службы он, естественно, не мог, поэтому и устроил стрельбу. В Telegram-каналах появилась предполагаемая фамилия солдата — Шамсутдинов. Информации о том, откуда он, пока нет.

— Что известно про воинскую часть? Насколько там тяжелые условия службы?

— Конкретно про воинскую часть я ничего сказать не могу, но что касается самого поселка, то он имеет статус закрытого админстративно-территориального образования. На въезде стоит КПП, через который люди входят только по пропускам, то есть просто так со стороны туда зайти невозможно. В поселке живет около 11 тыс. человек, в основном военные — это такой закрытый городок. В прошлом году четыре или пять военных из этого же поселка погибли во время спецоперации в Сирии.

Беседовал Максим Митченков