МТС сохранит листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже

Совет директоров МТС подтвердил текущую структуру листинга и одобрил новую стратегию компании на 2020–2022 годы, сообщили “Ъ” в пресс-службе оператора. Целесообразность сохранения текущей структуры листинга оператора «отвечает желаниям большинства инвесторов, консультации с которыми менеджмент компании проводил последние полгода»,— пояснил президент МТС Алексей Корня.

«Текущая структура листинга комплементарна новой цифровой стратегии развития группы МТС, подразумевающей создание множества инновационных сервисов для различных отраслей экономики и широких возможностей для привлечения международных инвесторов, специализирующихся на вложениях в технологический сектор»,— сообщил Алексей Корня. Стратегия МТС также подразумевает создание «экосистемы новых цифровых продуктов», руководство оператора намерено представить ее 25 ноября 2019 года, следует из сообщения МТС.

«Консультации с инвесторами показали, что возможные потери, связанные с переходом на другие площадки, гораздо более значительны, чем тот объем денег, который сегодня МТС тратит на поддержание листинга на NYSE»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе МТС.

О том, что МТС не будет проводить делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), 9 октября журналистам сообщил Владимир Евтушенков, основной бенефициар АФК «Система», контролирующей МТС. МТС вышла на NYSE в 2000 году. В свободном обращении на NYSE находится около 36,77% акций МТС еще 7,58% торгуются на Московской бирже. Вопрос изменения структуры листинга МТС обсуждался с начала года, по словам Владимира Евтушенкова, это было связано с геополитической ситуацией.

Владислав Новый