МТС не будет уходить с NYSE

АФК «Система» не будет проводить делистинг МТС с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), сообщил ключевой акционер Владимир Евтушенков.

«Решение принято. Не будем делать»,— сказал господин Евтушенков (цитата по «Прайму»).

Информация о возможном уходе МТС с NYSE появилась в начале года. Планировалось, что МТС останется публичной компанией с листингом на Московской бирже.

Подробности — в материале “Ъ” «NYSE теряет котировки в глазах МТС».