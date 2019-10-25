Светлана Айвазова попросила исключить ее из состава СПЧ

Ассоциированный (внештатный) сотрудник Института социологии РАН, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Светлана Айвазова попросила исключить ее из состава совета в связи с прошедшей недавно ротацией и по состоянию здоровья. Ее письмо уже бывшему председателю совета Михаилу Федотову имеется в распоряжении “Ъ”.

«Председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерию Фадееву, заместителю председателя совета Ирине Киркоре. Уважаемые коллеги! В связи с ротацией состава СПЧ прошу исключить меня из числа его членов по состоянию здоровья. Айвазова Светлана Григорьевна, 25 октября 2019 года»,— говорится в электронном письме из рассылки совета.

Госпожа Айвазова подтвердила “Ъ” факт подачи заявления: «Я глубоко больна, уже болею два года, вопрос о том, что я выхожу, стоял давно. Поскольку идет процесс ротации, было написано это заявление».

Напомним, ушедший с поста председателя СПЧ Михаил Федотов во вторник сообщил, что остается в организации на должности эксперта. Позднее выяснилось, что этот статус сохраняется автоматически за всеми, кто покидает состав СПЧ: такой порядок закреплен в ст. 15 регламента совета, принятого в 2013 году. Таким образом, экспертами при СПЧ остаются и исключенные из совета 21 октября правозащитники Павел Чиков и Евгений Бобров, политолог Екатерина Шульман и эксперт по избирательным правам Илья Шаблинский. Автоматически статус эксперта СПЧ закрепляется и за судьей Конституционного суда РФ в отставке Тамарой Морщаковой, добровольно покинувшей совет в понедельник после назначения новым руководителем совета журналиста и секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева.

Подробнее — в материале “Ъ” «Человек с правами советовать».

Владимир Хейфец