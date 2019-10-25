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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Светлана Айвазова попросила исключить ее из состава СПЧ

Ассоциированный (внештатный) сотрудник Института социологии РАН, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Светлана Айвазова попросила исключить ее из состава совета в связи с прошедшей недавно ротацией и по состоянию здоровья. Ее письмо уже бывшему председателю совета Михаилу Федотову имеется в распоряжении “Ъ”.

«Председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерию Фадееву, заместителю председателя совета Ирине Киркоре. Уважаемые коллеги! В связи с ротацией состава СПЧ прошу исключить меня из числа его членов по состоянию здоровья. Айвазова Светлана Григорьевна, 25 октября 2019 года»,— говорится в электронном письме из рассылки совета.

Госпожа Айвазова подтвердила “Ъ” факт подачи заявления: «Я глубоко больна, уже болею два года, вопрос о том, что я выхожу, стоял давно. Поскольку идет процесс ротации, было написано это заявление».

Напомним, ушедший с поста председателя СПЧ Михаил Федотов во вторник сообщил, что остается в организации на должности эксперта. Позднее выяснилось, что этот статус сохраняется автоматически за всеми, кто покидает состав СПЧ: такой порядок закреплен в ст. 15 регламента совета, принятого в 2013 году. Таким образом, экспертами при СПЧ остаются и исключенные из совета 21 октября правозащитники Павел Чиков и Евгений Бобров, политолог Екатерина Шульман и эксперт по избирательным правам Илья Шаблинский. Автоматически статус эксперта СПЧ закрепляется и за судьей Конституционного суда РФ в отставке Тамарой Морщаковой, добровольно покинувшей совет в понедельник после назначения новым руководителем совета журналиста и секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева.

Подробнее — в материале “Ъ” «Человек с правами советовать».

Владимир Хейфец


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