ЦБ снизил ключевую ставку в четвертый раз за год

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п.— с 7,0% до 6,5% годовых. Регулятор снижает ставку уже в четвертый раз в 2019 году.

Напомним, последнее снижение ключевой ставки произошло 6 сентября. Тогда Банк России снизил ее с 7,25% до 7,00% годовых.

Следующее и последнее заседание совета директоров в текущем году состоится 13 декабря. По прогнозу Sberbank CIB, в декабре регулятор снизит ставку до 6%. Предполагается, что следом за ключевой ставкой снизятся ставки по ипотеке и банковским вкладам.

О смягчения денежно-кредитной политики читайте в материале “Ъ” «ЦБ решился на полпункта».

Как действия регулятора могут повлиять на вклады и ипотеку — в публикации “Ъ FM”.