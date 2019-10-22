Британским компаниям разрешили полеты в Шарм-эш-Шейх

Правительство Великобритании отменило запрет на полеты в египетский Шарм-эш-Шейх, сообщается на сайте Министерства транспорта королевства. Полеты были приостановлены после крушения рейса «Когалымавиа» 31 октября 2015 года.

«Мы с нетерпением ожидаем возобновления услуг в Шарм-эш-Шейхе, и снятие ограничений является первым шагом в этом процессе. Безопасность британских граждан остается нашей первостепенной задачей, поэтому принятию решения предшествовало тесное сотрудничество между нашими экспертами по авиационной безопасности и египетскими коллегами, а также совершенствование процедур безопасности в аэропорту.Теперь мы будем сотрудничать с авиакомпаниями, которые хотят возобновить полеты»,— сказал британский министр транспорта Грант Шаппс.

Напомним, в 2015 году сразу несколько стран и авиакомпаний объявили о приостановке авиарейсов в египетский Шарм-эш-Шейх или над Синайским полуостровом. Представители властей и компаний опасались, что крушение рейса «Когалымавиа» могло быть вызвано терактом на борту. В апреле стало известно, что Россия и Египет могут возобновить авиасообщение в октябре текущего года, до настоящего времени этого не произошло.

О том, будет ли это направление безопасным,— в материале “Ъ FM” «Египет откроет небо для чартеров».