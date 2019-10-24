Счета сотрудницы штаба Навального в Екатеринбурге заблокировали

У сотрудницы штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Виктории Райх на личных банковских счетах появились задолженности общей суммой около 100 млрд руб. Об этом госпожа Райх сообщила на своей странице в Facebook.

Кроме того, об обнаружении задолженности сообщила бывшая активистка штаба Полина Грейсман, банковские счета которой «арестовали три раза по 75 млн». В середине октября у нее в квартире прошли обыски — изъяли ноутбук и телефон. Как заявила госпожа Грейсман, карты были открыты после ухода из штаба Алексея Навального.

Активисты связывают арест своих банковских счетов с расследованием уголовного дела по ст. 174 УК РФ («Отмывание денежных средств»), которое было возбуждено Следственным комитетом России (СКР) 3 августа. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Как считает СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем. По некоторым данным, в рамках этого дела в начале сентября в Екатеринбурге прошли обыски в штабе политика, а также у сотрудников.

О претензиях СКР к сторонникам Алексея Навального — в публикации “Ъ” «Единый день обысков».

Анастасия Реутова, Екатеринбург