Не снимая халатности

В четверг Астраханский областной суд оставил в силе приговор в отношении врача-психиатра Александра Шишлова. Ранее районный суд приговорил его к двум годам колонии-поселения, признав его виновным в халатности, повлекшей смерть человека. Суд посчитал, что врач безосновательно перевел пациента из психиатрического стационара на амбулаторное лечение; впоследствии больной убил ребенка и был застрелен полицейскими. Господин Шишлов утверждает, что решение о смене подхода к лечению принимал не он единолично, а специальная медицинская комиссия из нескольких специалистов. Профсоюз медработников возмущен «наказанием за очевидный несчастный случай» и намерен проводить акции протеста.

Судья Астраханского областного суда Ирина Вачева оставила в силе решение Кировского районного суда Астрахани, приговорившего врача Областной клинической психиатрической больницы Александра Шишлова к двум годам колонии-поселения и запрету на работу по профессии в течение двух лет.

История началась еще в 2011 году, когда житель Астраханской области Михаил Елинский был признан виновным в убийстве продавщицы. Судебная экспертиза признала господина Елинского невменяемым, и суд направил его на принудительное лечение в Волгоградскую психиатрическую больницу. Через пять лет мужчину перевели в психиатрическую больницу Астрахани, одним из его врачей стал Александр Шишлов. Через год наблюдений клинико-экспертная комиссия больницы приняла решение перевести пациента на амбулаторное лечение, под наблюдение родственников. Мужчина покинул стационар 5 июля 2017 года, а 19 сентября напал с ножом на свою племянницу, ранил ее, затем убил ее полуторагодовалую дочь — нанес 25 ударов ножом. После этого он вышел с холодным оружием на улицу, где его увидели прохожие и вызвали полицию. Прибывшим на место силовикам не удалось задержать агрессивного мужчину, и полицейские открыли огонь на поражение.

Дело в отношении врача психиатрической больницы было передано в суд в феврале этого года. На процессе Александр Шишлов утверждал, что во время нахождения в клинике у Елинского не было острых проявлений болезни, он вел себя спокойно, его посещали родственники. Кроме того, врач настаивал на том, что решение о направлении больного на амбулаторное лечение он принимал не единолично, а в составе комиссии, в которую также входили заведующий отделением, заместитель главного врача и главврач больницы. Затем решение комиссии утверждал суд. Однако следствие посчитало, что именно господин Шишлов «выступил в составе комиссии с инициативой об изменении принудительного лечения пациенту». Следователи посчитали, что врач достоверно знал об отсутствии положительной динамики психического состояния у пациента.

Андрей Шишлов намерен дальше обжаловать приговор. Адвокат врача Демид Сердюков говорит, что защита настаивает на полной невиновности господина Шишлова. «Мы полагаем, что суд не рассматривал все доводы стороны защиты, которые были добыты в ходе предварительного следствия. Все они остались без оценки. Например, обвиняемое в халатности лицо может исполнять или не исполнять только те обязанности, которые прописаны в его должностной инструкции. Шишлову вменяют в вину те действия, которые в его круг обязанностей никогда не входили»,— заявил господин Сердюков.

В защиту врача выступил профсоюз работников здравоохранения «Действие». Астраханские врачи проводили одиночные пикеты у здания Астраханского областного суда в надежде, что апелляционная инстанция отменит приговор. «Это очень одиозное решение, которое вызовет негативную реакцию со стороны профессионального медицинского сообщества,— считает сопредседатель профсоюза "Действие" Андрей Коновал.— Судебное решение отрицательно скажется на медицинской практике. Мы уже сейчас видим, что врачи-психиатры боятся выпускать на амбулаторное лечение пациентов, которые вполне могли бы наблюдаться дома. Очевидный несчастный случай превращен в уголовное дело». Сопредседатель профсоюза заявил, что организация намерена поднимать более широкую общественную кампанию и выводить ее на федеральный уровень. «Халатность допустил не Андрей Шишлов, а правоохранительные и судебные органы, которые допустили вынесение такого приговора»,— отметил господин Коновал.

Сергей Петунин, Саратова