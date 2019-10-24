Суд арестовал директора «Комитета за гражданские права» Маякова

Бабушкинский районный суд заключил под стражу заместителя председателя—директора «Комитета за гражданские права» Андрея Маякова. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Срок ареста составил два месяца — до 22 декабря, сообщает ТАСС.

По версии следствия, Андрей Маяков получил от одного из заключенных 200 тыс. руб. в качестве первого платежа, общая сумма взятки должна была составить 2,5 млн руб. За эти деньги директор организации якобы обещал оказать содействие в проведении проверки прокуратурой по вынесенному ранее приговору.

Андрей Маяков пояснил, что к нему обратился заключенный ИК-7 Новгородской области Виталий Малков, который осужден за преступления, связанные с наркотиками. Он якобы просил у правозащитника юридическую помощь за денежное вознаграждение. По словам Андрея Маякова, деньги ему передал от Виталия Малкова «какой-то бомж», которые решили оформить как пожертвования.

«Меня обвиняют в покушении на мошенничество, то есть я якобы знал, что не могу оказать потерпевшему услуги, обещал их оказать. Но я ему ничего не обещал и не оформлял с ним никаких договоров»,— сказал господин Маяков. Он считает свое уголовное дело дискредитацией «Комитета за гражданские права».

«Комитет за гражданские права» был основан в 1997 году. Он занимается правозащитной и благотворительной деятельностью. Председатель организации Андрей Бабушкин — член Совета по правам человека при президенте.

Как заявили в «Комитете за гражданские права», в офис 22 октября забежал неизвестный человек и потребовал передать пакет Андрею Маякову. После этого вошли сотрудники телеканалов НТВ, РЕН ТВ и правоохранительных органов.