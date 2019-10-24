Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает. По его словам, такую практику надо прекратить, потому что это приводит к недопониманию среди избирателей и отрицательно влияет на результаты выборов у таких кандидатов.

«Наши сторонники, кто обычно голосует за нашу партию, начинают в нем сомневаться и могут не проголосовать. А те, кто вообще не собирались за "Единую Россию" голосовать и за ее кандидатов, все равно за его кандидатуру не проголосуют, потому что он же не отгораживается от партии. Наоборот, партия ему помогает»,— сказал господин Медведев на встрече с региональными кандидатами в секретари отделений партии ЕР (цитата по «Интерфаксу»).

Лидер «Единой России» поддержал губернаторов, которые выдвигаются в главы региональных отделений партии. По мнению Дмитрия Медведева, этот пост главы регионального партийного отделения будет добавлять авторитета губернаторам. При этом утрата доверия со стороны однопартийцев должна означать утрату доверия россиян и нести «не только партийные» последствия.

По данным “Ъ”, в ближайшее время может начаться новая волна губернаторских отставок. Она затронет регионы, где в 2020 году пройдут выборы. Кремль учитывает динамику рейтингов и антирейтингов губернаторов.

Подробнее — в материале “Ъ” «На губернаторов примеряют отставки».