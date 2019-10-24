Бонусы аккуратных водителей покроют штрафы

Автомобилистам готовят бонусы за безаварийную езду. С их помощью водители смогут, например, оплачивать штрафы. С такой идеей выступил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, это должно стимулировать безопасное поведение на дорогах. Как будут оценивать стиль вождения, остается неясным. Ранее в правительстве предлагали использовать для этого специальные «жучки». А с учетом полученных данных предполагалось рассчитывать стоимость ОСАГО. Такой пункт даже появился в законопроекте о либерализации «автогражданки». Но на днях власти вновь отложили его рассмотрение.

Как будет работать система бонусов? И кому она нужна? На эти вопросы в беседе с “Ъ FM” ответил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «Очень многие люди почему-то воспринимают телематику так: большой брат следит за тобой. Хотя за нами следит все абсолютно.

Телематика записывает и передает данные о ежесекундном поведении автомобиля, компании собирают их и потом предоставляют заинтересованным лицам. Телематика стоит от 2,5 до 6,5 тыс. руб.

Если хочешь пакет открытия, закрытия дверей, завести ее дистанционно — это плюс еще годовое обслуживание тысяч на пять. Если просто сбор данных — это в районе тысячи рублей. В Москве официально телематика установлена где-то в 70-80 тыс. автомобилях. Кто-то добирается на работу и с работы, проезжая в день 23-24 км. Сэкономить несколько тысяч руб., а, может быть, десятков тысяч рублей на каско — это очень хорошо. Это вещь для тех, кто аккуратно ездит, не торопится, не опаздывает — размеренный образ жизни».

Пока такие датчики активно используют лишь страховщики, особенно в сегменте каско. По оценкам специалистов, благодаря этим устройствам они могут сэкономить до 35% стоимости полиса. И как подчеркнул в среду вице-премьер Максим Акимов, в будущем власти планируют полностью перестроить систему бонусов по страхованию. И, видимо, речь идет о повсеместном использовании телематики, отмечает сопредседатель Центра развития инициатив страхового рынка Александр Коваль, но пока он не видит в этом смысла: «Идея сама по себе замечательная, но проблема будет как раз в том, как это все администрировать. Еще не исчерпаны все методы, которые существуют и сегодня. Мы ввели градацию за безаварийную езду — каждый год по 5%. Максимально через пять-десять лет — 50%. В ряде стран есть максимальная скидка в 75% — это то, что уже проверено другими и проверено годами. Может быть, попробовать сначала сделать это, а не изобретать то, что изобрели другие?»

Впрочем, многих водителей наверняка заинтересует возможность получать бонусы за безаварийную езду, считает координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел. Но главное, чтобы сам сервис, через который можно будет их тратить, был удобным. «Кнутов у нас достаточно, а вот пряников хотелось бы, конечно, побольше и послаще. Многие московские приложения начинались достаточно симпатично, то есть можно было и парковку оплачивать баллами, какие-то билеты в театр покупать — сейчас как-то это все ушло. Мне лично была бы интересна такая возможность, если это будет удобно сделано и ни к чему меня не обязывает. Если человеку особо скрывать нечего, и он готов поэкспериментировать, а за это ему еще каких-то пряников могут насыпать, то какое-то количество людей согласится. Но утверждать, что это будет массово, совершенно точно нельзя»,— заключил Орел.

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Ранее депутаты предлагали поощрять водителей не только за безаварийную езду, но и за сообщения о тех, кто нарушает правила дорожного движения. С такой идеей выступил депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров. Он предложил направлять часть штрафа нарушителя на погашение транспортного или иного налога водителя, сообщившего об инциденте. По мнению депутата, это должно стимулировать гражданскую ответственность автомобилистов.

Владислав Викторов